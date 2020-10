RAWSON (ADNSUR) - En una entrevista concedida al canal digital de ADNSUR, el vicegobernador Ricardo Sastre abordó los temas de mayor actualidad: la crisis económica de la provincia, sus diferencias con las soluciones buscadas por el gobierno de Mariano Arcioni, la necesidad de generar mayor valor agregado a la producción y de ampliar la matriz productiva, pero dando un debate amplio en relación a la minería. También explicó las razones por la cuales se optó por el trabajo virtual dentro de la Legislatura y defendió el accionar del interbloque dentro del oficialismo, porque más allá de las diferencias, acompañó cada una de las medidas solicitadas por el gobierno. En materia electoral, ratificó que sus aspiraciones para 2023 serán dentro del PJ, pero mientras quiere que el gobernador encauce la situación lo mejor posible.

Al hablar de las herramientas para que Chubut salga de la actual crisis financiera que atraviesa, Sastre mostró diferencias con el Ejecutivo, al señalar que “no se sale de una situación como ésta sólo con ajustes a los trabajadores que encima están en un estado incómodo y complejo por no percibir los salarios en tiempo y forma”. En cambio, dijo que “muchas veces nos jactamos de una provincia rica”, pero “hay que trazar los lineamientos y planificar la provincia que nosotros queremos; tenemos que darle valor agregado a todo lo que se produce tanto en el mar como en el suelo”.

Puso como ejemplo que “una empresa como Pan American instaló una destilería en Campana (Buenos Aires) y no tiene una destilería en Chubut. Tampoco le damos valor agregado a lo producido por la Pesca. Pescamos toneladas y toneladas de langostinos y luego nos llegan los enlatados fabricados en España o Ecuador”. Y recordó que en su gestión en Puerto Madryn, logró la instalación de empresas vinculadas a la elaboración de productos derivados del aluminio.

Insistió en que “podríamos poner valor agregado y crear nuevos puestos de trabajo en nuestra región” y para ello “hay que repensar la matriz productiva, que nos genere de acá a 6 meses, a 1 año o a 24 meses, 2.000 puestos de trabajo que nos va a ir cambiando la situación” porque de lo contrario “se lo va a ahogar al Estado permanentemente con asistencias financieras, subsidios y aportes”. En vez de endeudamientos para pago de sueldos, abogó en cambio por “redireccionar esos fondos y empezar a generar la mano de obra con la obra pública para ir cambiando esta situación. Los ministros y los funcionarios están para llevarle soluciones al Gobernador y salir del contexto del día a día”.

MINERIA

Respecto a repensar la matriz productiva, dijo que “yo me he expresado con respecto a la minería e hice saber mi postura a comienzos de año, cuando dije que no estaban las condiciones dadas. Me parece que hoy en el contexto que tenemos en lo inmediato, tampoco da para discutir situaciones de estas características, porque es un contexto en el que la gente no la está pasando bien en lo económico ni tampoco está bien mentalmente cuando atravesamos una pandemia que nos mantiene en vilo desde marzo”.

Planteó Sastre que en un tema tan sensible “tenemos que apelar a la cordura, a la sensatez, ir paso a paso y tratar que la gente vuelva de a poco a la normalidad y que podamos debatir temas en un contexto que realmente nos merecemos”. Remarcó que “la Minería genera un resquemor en gran parte de la sociedad y es una situación compleja. Entiendo que uno de los graves problemas que tuvimos en Chubut fue que nunca hubo un debate sensato con toda la sociedad y que se involucre a todos los sectores. Muchos hablamos del desconocimiento y no sabemos a ciencia cierta si habrá o no contaminación y me parece que es lo que realmente falta”.

Recordó que “a mí me tocó ser diputado provincial en el 2007-2011 y estábamos en la misma situación que estamos hoy. Nunca hubo una charla sensata con distintos actores. Me parece que hay que dialogar, no hay que hacer cosas entre gallos y medianoche que nos generen un mayor malestar en un contexto social”.

Coincidió en que debe ser el Ejecutivo quien debe tomar la iniciativa “porque las cosas hay que hablarlas y debatirlas; hay que hablar con conocimiento y lo digo como funcionario y como ciudadano común. No hay conocimientos abarcados, si se utiliza el mismo agua, si es cíclico o no. Son las cosas que tenemos que hablar y no hay que tener miedo”.

El ex intendente madrynense sostuvo en ese sentido que “no podemos poner en riesgo absolutamente a nada. Si no se puede, no se puede. Si se puede, en un contexto que garantice las cosas, vaya y pase. Tenemos que ser muy cuidadosos y cautos, pero sin hablar y sin diálogo no vamos a poder abordar nunca esta situación”.

RELACIÓN CON ARCIONI

Consultado sobre la convivencia con el gobernador Arcioni y su equipo, admitió que desde el Poder Ejecutivo “no me consultan, pero lo respeto y lo entiendo. Yo hablo con el Gobernador y tenemos una muy buena relación. Por ahí no coincidimos con algunas posturas. Él arma un equipo de su confianza, como me tocó ser a mí el intendente de Puerto Madryn y armé un equipo con quien entendía que lo debía hacer”.

Reconoció que con el gobierno “podemos tener distintos puntos de vista porque no coincido o no comparto la decisión de un ministro u otro. Entiendo que el equipo suyo tiene que ser de extrema confianza y con personas que le den tranquilidad a la hora de gobernar. Por ahí, hay gente que uno, desde su punto de vista, no comparte la visión o las formas que tiene de llevar adelante distintas actividades en el área que le toque estar”.

Sobre su rol, indicó que “como vicegobernador, me toca presidir el Poder Legislativo. No emito voto ni puedo hacer uso de la palabra en una sesión legislativa. Más allá de haber acompañado al gobernador en la misma fórmula, no tengo la obligación de plantear todo en el mismo rumbo si hay cosas en las que no coincido”.

Aclaró sus dichos de que está preparado para gobernar en cualquier momento, y sostuvo que “en una nota me preguntaron sobre el malestar con la situación y con el Gobernador y me preguntaron si estaba listo para gobernar. No es bueno que me lo pregunten a mí y también es subestimarme. No debería ser yo quien respondiera si estoy o no listo para gobernar”.

Explicó que “uno confía en la capacidad que pueda tener porque fui diputado 4 años e intendente durante 8 años con una reelección incluida” y remarcó que “yo podría haber sido candidato a Gobernador porque entendía que podría haber conducido los destinos de la provincia. Cuando se dio la posibilidad de acompañarlo a Arcioni y luego de llegar a un consenso con el Partido Justicialista, era porque el Gobernador ya venía en ritmo y en la función y no queríamos sumar un inconveniente más”.

Sobre el futuro inmediato, afirmó que “quiero que el Gobernador encauce la situación y que termine de la mejor manera posible porque nos eligieron para eso”, y admitió sus aspiraciones para 2023, ya que dijo, “consideramos que somos una generación bastante joven como para repensar en el día de mañana. Pero también soy sensato, porque tenemos nuestras actividades privadas fuera de la Política. Mientras que entendamos que somos óptimos para poder sumar y aportar alguna solución a esta situación de crisis que vive la provincia, vamos a estar al pie del cañón. Si el día de mañana, consideramos que no es el momento o que hay personas que pueden aportar más, trataremos de apoyar a aquellos que realmente lo puedan ser”. Y agregó “el Justicialismo es nuestro espacio político y vamos a aportar desde dentro del PJ y no desde otro sector”.

SITUACIÓN DE LEGISLATURA

Al referirse al trabajo del Poder Legislativo, dijo Sastre que “es un año complejo y atípico. Hasta mediados de año, no pudimos llevar adelante sesiones que estaban estipuladas en el cronograma ordinario de sesiones. Pero pudimos brindar las distintas herramientas que el Poder Ejecutivo solicitó. Entendemos la situación del empleado legislativo que está sin cobrar, hemos sido contemplativos con todos ellos y respetamos su situación, pero no podemos seguir de esta forma”.

“Comprendemos que el empleado legislativo esté en retención de servicios y que haga paro, pero los diputados también tienen que trabajar y ellos solicitaron cumplir con sus tareas, aunque sea en la virtualidad. No exigimos a los empleados que desarrollen sus tareas de manera normal, pero sí queremos dar una mayor dinámica al Poder Legislativo para llevar adelante las distintas sesiones que tenemos establecidas en el cronograma”, explicó el vicegobernador.

Adelantó que para las sesiones del martes y jueves próximo, “vamos a seguir trabajando de forma virtual si no cambia la posición de los referentes gremiales de APEL. Las autoridades de la Casa y los diputados pretendemos continuar con el cronograma de sesiones para no tener paralizado uno de los Poderes del Estado, como sucede en el Poder Judicial donde hay jueces que emiten sentencias y hay guardias mínimas”.

Consultado sobre la postura del interbloque respecto al gobierno, sostuvo que “muchas veces se ha hablado de diferencias que se pueden haber dado dentro del bloque oficialista. Siempre puede haber diferencias cuando se trata de 2 o más personas y más cuando se trata de Política”. Pero dijo que yendo a lo concreto “desde el 10 de diciembre, no existieron proyectos que los diputados oficialistas, más allá de las diferencias, no hayan garantizado o dado el tratamiento que el Poder Ejecutivo pidió para cada uno de los proyectos”.

Reconoció que la excepción “fue el endeudamiento o el cambio de finalidad de los 50 millones de dólares, que se pasó a Comisión por una cuestión lógica, porque había 2 endeudamientos”. Pero dijo “se ha acompañado todo, nunca la Legislatura ha dejado de dar una herramienta que el Poder Ejecutivo ha solicitado”.