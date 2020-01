PUERTO MADRYN (ADNSUR) - En el marco de la manifestación que grupos antimineros realizaron este viernes en Puerto Madryn, el vicegobernador de la provincia, Ricardo Sastre, señaló a través de su cuenta de Twitter que "una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino".

En su tuit, el ex intendente de la ciudad del Golfo y actual vicegobernador chubutense se refirió a una "nueva marcha ´antiminera´ en mi casa. Por lo que soy como político, y por cómo me manejo, bajé y los atendí, los hice pasar para poder dialogar" pero aclaró: "no es el camino".

“Nueva marcha “antiminera” en mi casa. Por lo que soy como político, y por cómo me manejo, bajé y los atendí, los hice pasar para poder dialogar. Podemos coincidir en el reclamo, pero no comparto la forma, y una marcha en la vivienda donde están mis hijos, no es el camino #Chubut”— Ricardo Sastre on Twitter Link Ricardo Sastre on Twitter

Finalmente, en su mensaje Sastre indicó: "Podemos coincidir en el reclamo, pero no comparto la forma".