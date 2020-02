TRELEW (ADNSUR) - El Vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre se reunió este martes al mediodía con el intendente de Trelew, Adrián Maderna. Tras el encuentro habló con la prensa y se refirió a las declaraciones vertidas por el gobernador Mariano Arcioni, quien cuestionó duramente a quienes hicieron alianzas políticas para ocupar un cargo político, a los que trató de miserables.

"Hay cosas de las que es muy difícil volver”, afirmó Sastre, y aseguró que no habló con el gobernador tras las declaraciones. “Lo de la semana pasada es anécdota para nosotros, nos seguimos ocupando en laso avance de distintas problemáticas que tenemos como sociedad”.

Además admitió: “Nos sorprendieron las declaraciones que hizo el primer mandatario, la verdad que son temas que se dirimen puertas adentro, si bien no lo hemos abordado aún”, dijo.

Asimismo, el vicegobernador manifestó que "hay responsabilidades institucionales a las cuales nos tenemos que abocar, a la tarea específica, como Vicegobernador y Presidente legislatura". En ese contexto indicó que de normalizarse el pago de los salarios de la provincia "trabajaremos en las necesidades del ejecutivo, a partir del 1 de marzo, en el día a día como corresponde".



En cuanto a la coalición política que en su momento conformaron con el sector de Arcioni, sostuvo que "se dieron en el proceso electoral, ahora hay responsabilidades institucionales que cumplir".



También se refirió al cumplimiento de pagos de salarios a estatales y jubilados de la provincia, y pero evitó dar mayores detalles, al señalar que "la última vez que lo hice no cumplieron, no quiero pecar en quedar en off side, por usar un término futbolístico, de compromisos que no se cumplen".



"Veo que es un momento muy difícil, ahora viene el inicio del sistema educativo, la verdad que estamos en una situación muy compleja; lo que está por venir no va a ser sencillo de solucionar, pero son las autoridades del Ministerio de Economía las que tienen que dar respuestas", sostuvo.