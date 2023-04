Después de un día cargado de tensión y hermetismo para el peronismo, plagado de llamados y mensajes preguntando si era verdad la publicación de ADNSUR respecto al cierre del acuerdo político de la fórmula del Frente de Todos con Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre, en el cierre de la jornada del miércoles se viralizó un audio del mismo Sastre dirigido a la gente de su grupo político y explicando las razones de su decisión.

En el mensaje de voz, que dura 1,25 minutos, y que se disparó en todos los grupos de Whatsapp del ambiente político, la voz inconfundible de Ricardo Sastre informa que “hemos terminado de cerrar el armado de la fórmula, vamos a trabajar fuerte con Juan Pablo como candidato a la gobernación. Yo lo voy a acompañar como vice, Gustavo va a ser el candidato a intendente de Madryn”.

Luego insta a “trabajar fuerte como siempre lo hemos hecho, con convicción, siendo protagonistas y mostrando todo lo que hay que hacer, todo lo que hemos hecho y todo lo que hay por hacer”.

Respecto a su decisión de renunciar a su principal apetencia política, afirma que “yo quiero que sepan que es un anhelo personal también ser gobernador de la provincia, pero a veces es bueno también que quienes tenemos las responsabilidades los dirigentes sepamos que hay que priorizar el bienestar del conjunto o el esquema de armado”.

En el principal argumento de estrategia electoral, explica Sastre que “no podemos permitir ir en distintas fracciones y no garantizar un resultado como espacio político o como sector político y eso creo que es lo que tiene que primar y habla bien de la dirigencia política”.

“En este caso puntual yo soy el que el que acepto ir como vice y no como gobernador, pero como les dije recién, hay intendentes buenos como Juan Pablo como Gustavo que tienen gran futuro también y que seguramente van a ser buenas gestiones en este turno y en los próximos también”, dice en alusión a Luque y su hermano mellizo.

Por eso concluye que “a regular los esfuerzos y a trabajar fuerte como siempre. Que hay mucho por hacer y para seguir posicionando a Madryn y a la provincia en el lugar que realmente se merece”.

LO QUE FALTA

Tal como anticipó ayer esta agencia de noticias, la otra pata del acuerdo sellado el martes por la noche en Comodoro Rivadavia, entre Juan Pablo Luque, Ricardo Sastre, Mariano Arcioni y Carlos Linares (aunque algunos suman también a Rafael Cambareri), incluye el compromiso del gobernador de la provincia de firmar el decreto de adelanto de elecciones provinciales para el 30 de julio.

Recién una vez que eso se confirme, algo que tiene como plazo máximo la tarde del viernes, se va a terminar de anunciar oficialmente la fórmula con un video en redes sociales, como afirmaba el anticipo de ADNSUR.

En las próximas horas, está previsto un viaje del gobernador Mariano Arcioni a Buenos Aires, y se especula con un encuentro con su referente político, el líder del Frente Renovador y Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Habrá que esperar si el anuncio de la fecha de elecciones se hace antes o después de esa reunión.

Ocurre que si no hay fecha para votar el 30 de julio, la parte del acuerdo con el massismo-arcionismo se caería, y sería barajar y dar de nuevo. No respecto a la fórmula, que está cerrada y no hay vuelta atrás, sino respecto a los lugares que corresponden a cada espacio político en una lista integrada entre todos los sectores para el Congreso, la Legislatura y cada uno de los municipios.

Si el decreto con la convocatoria de elecciones se da en las próximas horas, con un cronograma ajustado que seguramente establecerá cierres de listas alrededor del 30 de junio, empezará a correr un plazo muy ajustado para que cada municipio adhiera a la convocatoria y se sume a la votación local en la elección a gobernador.