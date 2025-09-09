Sarmiento modificó su fecha de elecciones para renovar concejales: será el 2 de noviembre

Finalmente, Sarmiento no votará en forma anticipada para elegir concejales, sino que lo hará una semana después de que transcurra la fecha para la elegir a los dos diputados nacionales que ingresarán el 10 de diciembre próximo.

La decisión fue publicada por el Ejecutivo Municipal en el Boletín Oficial, luego de que la Secretaría Electoral Permanente de Chubut comunicara a la Junta Electoral Municipal que está totalmente avocada a los comicios del 26 de octubre. Por eso, sugirió hacerlo el 2 de noviembre, lo que fue aceptado y resuelto por el intendente, Sebastián Balochi, que fijó la nueva fecha y anuló la convocatoria anterior.

Así, los sarmientinos concurrirán a las urnas durante dos domingos seguidos. El 26 de octubre, para la elección de legisladores nacionales; y el 2 de octubre, para la renovación parcial del Concejo Deliberante.

Por qué elige concejales Sarmiento

Hay que recordar que la Carta Orgánica Municipal de Sarmiento, aprobada en mayo de 2019, establece que la renovación parcial de sus concejales, por lo que deben reemplazarse 5 de los 10 integrantes del cuerpo deliberativo.

De este modo, en la elección del 2 de noviembre deberán elegirse nuevos representantes, que reemplazarán a los actuales concejales Pablo Moreno y Sandra Kruger (PJ); del bloque Alternativa Vecinal se reemplazará a la concejal Micaela Quiroga; y el partido Libertario pondrá en juego su única banca, hoy ocupada por Paola Aguiar.

En el bloque Despierta Chubut’, la banca a reemplazar será la de Barrie Dickason, representante de la UCR, que se negó a aceptar la decisión de sus pares (debido a que purga una condena por violencia de género, en cumplimiento condicional), motivando la ruptura del radicalismo con el PRO en la ciudad de los lagos.