CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El exsecretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, salió al cruce de los dichos del actual titular de la cartera (que ahora es Ministerio), Ginés González García, tras anunciar que liberaría de la aduana de Ezeiza unas 12 millones de dosis de vacuna contra el sarampión "que estaban vergonzosamente retenidas desde hace meses".

"Solo un Estado indiferente puede que haber permitido que esto suceda. Además causaron más daño porque hay que abonar el costo de intereses retrasados dentro de los 30 días", dijo este viernes González García, al apuntar contra la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada y de Rubinstein en Salud.

Según publicó La Nación, Rubinstein aclaró más tarde la situación y defendió su accionar al frente de Salud. "Cuando nosotros dejamos la gestión, había aproximadamente 6 o 7 millones de dosis disponibles, de las cuales más de la mitad habían llegado en los últimos dos meses, tras cumplir los plazos que habitualmente se requieren en la Aduana".

"Hay una intención fuerte del Gobierno de justificar por qué se lanzó la emergencia económica y sanitaria. No era necesario declararla para desaduanar las vacunas, había un decreto, incluso. Había más dosis de lo habitual, siempre hay, porque se trata de un fondo rotatorio", agregó Rubinstein.

"Todos los medicamentos importados pagan impuestos aduaneros, en realidad no todos. Hay una lista que no pagaba, la triple viral no paga impuestos, pero no había nada de esto en la Aduana -agregó Rubinstein-. Las que sí estaban y pagan impuestos aduaneros importantes vienen de OPS o por otros puentes de fuera del país, pero al final de la gestión habíamos liberado varios impuestos".

El exsecretario de la cartera sanitaria respondió también a la teoría esbozada por el Gobierno actual de que los casos de sarampión habían aumentado a causa de la falta de vacunas. "La epidemia de sarampión es una pandemia, hay miles de casos en el mundo. En Argentina 90, 95 casos, no tengo las cifras actuales. Hay más casos que en los últimos 18 años, pero no tenemos 9000 casos", expresó.

"Las tasas de vacunación en nuestro país son muy altas, hay partidos del conurbano que tienen tasas bajas y es donde se ven los casos positivos. Pero la verdad es que siempre hubo vacunas, stock y vacunación", sentenció el exsecretario.

Finalmente Rubinstein insistió: "Hay una especie de relato que tiene que ver con la justificación de la emergencia económica. En un momento que solo se dan malas noticias. Pero nunca hubo faltante crítico de vacunas"