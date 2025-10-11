La Cámara Nacional Electoral anuló este viernes la resolución del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que había autorizado la sustitución de José Luis Espert por Karen Reichardt en la nómina de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones del próximo 26 de octubre.

El tribunal fundamentó su decisión en la ley 27.412 de paridad de género y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el candidato original. En consecuencia, determinó que el lugar vacante de Espert deberá ser ocupado por Diego Santilli.

Cuestionamientos al accionar del juez Ramos Padilla

La Cámara criticó duramente al magistrado por apartarse de la normativa vigente mediante una interpretación considerada “subjetiva” y por haber declarado inconstitucional la ley sin fundamentos suficientes. Además, le reprochó haber desestimado precedentes judiciales consolidados en casos análogos y aplicar de manera errónea un fallo vinculado a la categoría de senadores nacionales.

Javier Milei llega a la Patagonia: cuál es la ciudad apuntada para visitar

En su resolución, el tribunal recordó su compromiso con la promoción de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones en el acceso a cargos públicos, en línea con sus decisiones previas que privilegiaron la participación femenina en las listas electorales.

La medida sienta un precedente relevante de cara a los próximos comicios legislativos y ratifica la plena vigencia de los principios de paridad establecidos por la legislación electoral argentina.