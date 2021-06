El Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, presentó este jueves el informe de gestión en el Senado, y apuntó duramente contra la oposición, al asegurar en relación a la pandemia que "cuando esto termine, cada uno va a tener que rendir cuentas”.

Sin la presencia de Cristina Kirchner y acompañado de la número 2 de la jefatura, Cecilia Todesca, Cafiero realizó un extenso discurso donde puso el foco en la campaña de vacunación, y no escatimó en críticas hacia Juntos por el Cambio.

“Cuando hacemos partidismo con la discusión de la pandemia jugamos sucio. No somos honestos cuando no vemos lo que sucede en el mundo, no somos honestos”, dijo y agregó: “Cuando el Presidente se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que hay una "obsesión" respecto a Pfizer, al manifestar que "parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos".

“Cuando esta pesadilla se termine, cada uno va a tener que hacerse cargo y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros”, dijo.

Tras una ronda de preguntas por parte de los legisladores, Cafiero habló sobre la campaña de vacunación y la relación con el fondo Covax. "Es un fondo que buscó ser solidario, Argentina participa en él como instancia innovadora y solidaria. Además Argentina continuó con sus contrataciones bilaterales con laboratorios, eso hizo que la semana que viene estemos llegando a 20 millones de vacunas”, señaló.

Por último, y en relación a la no compra de vacunas Pfizer, el Jefe de Gabinete fue contundente: "La intención del Gobierno es negociar y comprar todas las vacunas que se pueda con todos los laboratorios, con Moderna, con Pfizer, con todos”, cerró.