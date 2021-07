El Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, habló este martes sobre la actualidad de la Argentina y aseguró que "no es el país de mierda que nos quieren retratar”.

Sus dichos se dieron en el marco del Consejo Multisectorial de la Juventud en la Casa Rosada, donde el funcionario apuntó contra los medios por su visión del país y la postura adoptada desde la asunción de Alberto Fernández.

“Desde que empezó nuestro gobierno hay notas y notas de argentinos exitosos que se fueron del país. Argentinos que se fueron del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, como si eso fuera un destino común para el país”, expresó.

Además, remarcó que la pobreza no se soluciona con planes sociales, sino con trabajo, y también destacó que “el destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza".

"Tiene que ser desarrollarse en un país que brinde todas las condiciones económicas, sociales y culturales para hacerlo”, agregó el ministro coordinador en ese sentido.

Y sumó: “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso y tenemos que defenderlo entre todos, no lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Entonces, lo más importante es que entre todos defendamos al país”.

Además, pidió “una juventud activa que debata y no les tenga miedo a las opiniones que se reproducen en los medios dominantes”, y enfatizó que hay que "romper con eso. Romper con eso significa entender nuestro rol histórico. La pobreza no la vamos a reducir con la Tarjeta Alimentar ni con ningún programa de Desarrollo Social. Se reduce con trabajo”