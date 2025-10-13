El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó esta mañana un operativo de control vehicular en el acceso norte de la provincia, específicamente sobre la Ruta 3 en Caleta Olivia, con el objetivo central de fiscalizar el cumplimiento de la Ley Provincial 90-10.

Esta normativa establece que el 90% de los puestos de trabajo en la actividad privada vinculada a sectores claves como la minería, el petróleo y las represas deben ser ocupados por residentes santacruceños con domicilio comprobado en la provincia.

UNA ACCIÓN POSTERGADA QUE BUSCA REVERTIR AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS

Claudio Vidal destacó la importancia de este operativo, subrayando que era una medida necesaria que desde hace tiempo no se tomaba: “Esto había que hacerlo hace mucho tiempo. Lamentablemente no se hizo”, expresó con contundencia, al tiempo que enfatizó que el objetivo es revertir años de incumplimiento y falta de fiscalización que afectaron el desarrollo económico y laboral local.

El Gobernador manifestó que el control riguroso pretende evitar que lo que sucedía con la anterior Ley Provincial 7030 se repita, donde muchas empresas manipularon los registros y validaron domicilios falsos o temporales para evadir la normativa.

Según detalló Vidal, las empresas, especialmente las mineras, enviaban informes al Ministerio de Trabajo con datos falsos sobre domicilios y cantidad de empleados locales. “En muchos casos figuraban 20 o 30 trabajadores en un mismo domicilio, y eso no era real”, explicó el gobernador.

Esta situación generó que trabajadores provenientes de otras provincias ocuparan puestos que por ley correspondían a residentes de Santa Cruz, perjudicando a la mano de obra local y afectando la economía regional. Con la nueva Ley 90-10, insistió Vidal, se impondrá una fiscalización rigurosa para garantizar la transparencia y el cumplimiento pleno.

El operativo, coordinado de manera conjunta por los ministerios de Trabajo, Seguridad, Transporte, la Secretaría de Estado de Desarrollo (SED) y la Policía Provincial, comenzó este lunes y tendrá una duración aproximada de 30 a 35 días. Esta fiscalización no solo se realizará en la Ruta 3, sino que también incluirá puntos estratégicos como Holdich, los aeropuertos provinciales, terminales y accesos a los principales yacimientos petroleros y mineros de todo el territorio santacruceño.

HACIA UNA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA CON EMPLEO LOCAL

El gobernador Vidal enmarcó esta acción dentro de una política integral destinada a una reconversión productiva que favorezca el desarrollo provincial y el empleo genuino de santacruceños. “Si no revertimos esta matriz productiva, vamos a seguir siendo una provincia rica en recursos pero sin beneficios para nuestra gente”, afirmó con claridad.

Durante su declaración, Vidal anticipó que el sector petrolero tendrá un impulso importante a partir del 20 de octubre, fecha señalada para la apertura de sobres de licitación que permitirán incrementar la producción y la generación de empleo. En el ámbito minero, informó que la exploración muestra resultados significativos tras nuevos proyectos impulsados desde FOMICRUZ, la empresa estatal, mediante acuerdos público-privados. Destacó un reciente “gran descubrimiento” aun en fase de certificación por un laboratorio de reconocimiento internacional, lo cual abre expectativas alentadoras para la minería santacruceña.

En cuanto a las represas, Vidal remarcó que recientemente se notificó a más de 2.600 trabajadores que habían cumplido funciones previas, marcando el inicio de una nueva etapa de reactivación en este sector fundamental para la generación energética y la economía provincial.

Consultado sobre la falta de profesionales locales en ciertos sectores, el Gobernador reconoció la existencia de una falta de ingenieros y técnicos calificados en Santa Cruz, pero lanzó una fuerte crítica a la responsabilidad social empresarial. “Durante años, las empresas no tuvieron compromiso ni responsabilidad social para capacitar a los santacruceños. Eso tiene que cambiar”, reclamó Vidal. Señaló que ahora las empresas deben asumir la obligación de formar y capacitar al personal local, generando un compromiso real con el desarrollo del capital humano provincial.

CONTROL ESTRICTO Y SANCIONES PARA EVITAR FRAUDES

Uno de los pilares para garantizar la efectividad de la Ley 90-10 será el control exhaustivo de domicilios certificados con una antigüedad mínima de seis años en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, Vidal adelantó que el Ministerio de Trabajo implementará un Sistema Único de Información Laboral, un mecanismo digital que recopilará datos actualizados cada 15 días enviados por las empresas, permitiendo un monitoreo constante y transparente.

“Vamos a constatar que los domicilios sean reales y que los trabajadores sean efectivamente santacruceños. Las empresas que no cumplan recibirán multas severas”, advirtió el mandatario provincial.

Claudio Vidal culminó su mensaje reafirmando que esta política no es en contra de nadie, sino en beneficio de los habitantes de Santa Cruz: “A mí me toca defender los intereses de los que viven en mi provincia”, enfatizó, fortaleciendo una postura localista que busca poner en primer lugar los derechos y oportunidades para la población santacruceña.

Con información de Canal 2 Caleta Video Cable y Diario Nuevo Día