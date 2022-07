El presidente del Frente Renovador en Chubut, Alejandro Sandilo, dijo este pasado viernes que la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación “nos da una esperanza a todos los argentinos, porque es una persona que está bien preparada junto a su equipo económico, con el que viene trabajando hace muchos años juntos. Sin dudas está preparado para este desafío”, auguró, al tiempo que valoró la cercanía con el gobernador Mariano Arcioni, aunque reconoció que “esto no significa que nos va a decir a todo que sí”.

“Creo que los mercados internacionales y los grandes empresarios del país van a apoyar esta designación de Sergio, como lo hicieron los gobernadores en la reunión del CFI –expresó Sandilo, en diálogo con Actualidad 2.0-, porque es la persona indicada para poder agarrar el timón en este momento tan delicado y llevar el barco a buen puerto”.

El martes tratarán la renuncia de Massa en Diputados y elegirán nuevo presidente de la Cámara

Al ser consultado sobre las posibilidades para que se escuchen algunos de los reclamos de Chubut, como pueden ser lo vinculado al precio del barril de petróleo a la hora de la liquidación de regalías, o el dólar petrolero o una reparación histórica en coparticipación, respondió:

“No podemos esperar soluciones mágicas ni tampoco esperar una lluvia de dólares para Chubut, no somos ajenos a la situación compleja que atraviesa el país. La diferencia es que cuando antes había que golpear 20 puertas para llegar a un funcionario y no sabíamos si nos atendían, tenemos la seguridad de que ahora, por la cercanía que Sergio tiene con el gobernador Arconi, antes de ir a golpear la puerta ya va a estar abierta. Esto no quiere decir que nos diga a todo que sí, pero por lo menos vamos a ser escuchados de otra manera por los actores de Nación”.

El respaldo de Arcioni a Massa: "Desde Chubut contará con nuestro apoyo para trabajar por el desarrollo de la patria"

Sandilo también refirió que Massa “ama a Chubut y sabe lo que esta provincia le deja al país todos los meses, por lo que puedo asegurar que la consideración va a ser distinta. Ojalá que la coyuntura nacional e internacional nos permita a nosotros poder obtener más beneficios a nosotros y a cada provincia, porque somos todos un país y no importa que le vaya bien a una persona y una provincia, sino a todos los argentinos”.