El viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, salió al cruce de los rumores que circularon en los últimos días sobre una posible renuncia a su cargo y fue tajante: "No voy a renunciar, voy a seguir intentando que las cosas sucedan", enfatizó.

En diálogo con Actualidad 2.0, el funcionario reconoció que la relación con el intendente Othar Macharashvili "no es la mejor" y que, por decisión propia, se fue alejando de algunas discusiones internas:

"No he participado en las últimas reuniones de gabinete y me he quedado fuera de muchas conversaciones. Creo que este es un tema que debemos resolver internamente, porque así no estamos aportando todo lo que podemos", expresó, al hacer referencia a los diferentes problemas que afronta la ciudad.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Sampaoli remarcó que su intención es completar el mandato: "Más allá de discusiones internas o frustraciones, creo que algunos se sentirían más cómodos si yo no estuviera en el cargo, pero voy a seguir peleando desde adentro. Con mis defectos y aciertos, voy a seguir peleando desde adentro".

El viceintendente reconoció que “uno puede estar enojado o frustrado porque las cosas no suceden como uno soñaba hace un tiempo atrás, pero creo que los rumores (sobre su renuncia) los lanzan muchos que se sentirían más cómodos que yo me vaya o que no ocupe este cargo. Les molesta la autocrítica , pero yo nunca dije nada sin antes expresarlo en los carriles internos. Esos rumores no los ratifico para nada. Yo no voy a renunciar, voy a seguir intentando que las cosas sucedan”.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Tierras de YPF: “El municipio tiene que estar al frente”

El viceintendente también se refirió al debate por el convenio de transferencia de tierras entre YPF y el municipio, firmado en la gestión de Juan Pablo Luque pero que no fue refrendado por el Concejo Deliberante en la gestión anterior. El tema podría retomarse la próxima semana.

Sampaoli recordó que se trataba de un intercambio de inmuebles, que incluía terrenos e instalaciones históricas de YPF en la ciudad y la cesión por parte del municipio de tres espacios donde la petrolera tuvo baterías en zona norte.

Sin embargo, advirtió que “ese convenio era solo una primera etapa” y que hay “muchísimos más bienes de YPF en la ciudad”. Por eso, insistió en que el Ejecutivo municipal debe encabezar la negociación:

"No me parece correcto que sea la provincia la que dirima esta cuestión. El intendente y su equipo tienen que estar arriba del tema, porque hablamos de terrenos y propiedades que podrían ser muy necesarios para dar respuesta a demandas de la comunidad", aseguró.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

También marcó que el pasivo ambiental y el uso social de las tierras son puntos centrales: "Si YPF decide ceder sus áreas, hay que discutir qué pasa con todos los bienes que mantiene en Comodoro, tanto en zona norte como en el sur".