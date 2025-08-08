El viceintendente de Comodoro, Maximiliano Sampaoli, desmintió versiones sobre una posible renuncia a su cargo. “Algunos estarían cómodos si yo no ocupara este cargo. Con mis defectos, voy a seguir peleando para que las cosas sucedan”, aseguró en diálogo con Actualidad 2.0, en Radio del Mar.

Además, afirmó que nunca dio a entender que daría un paso al costado y adjudicó las versiones a “rumores malintencionados”.

El viceintendente negó además tensiones públicas. “Uno puede estar frustrado, porque las cosas no suceden como las soñó hace unos años atrás, pero eso no significa que me vaya o que deje de hacer el trabajo legislativo, que nunca se frenó y de hecho salieron todos los temas de importancia para el Ejecutivo", sostuvo.

Entre esos proyectos, destacó “los pliegos de transporte y recolección de residuos, o el presupuesto, que ahora vamos a empezar a trabajar en el del año 2026 tratando de dar respuesta a tantos problemas que tenemos en la ciudad”.

Por último, se referió a su vínculo con el intendente Othar Macharashvili. "Me gustaría que la relación con el intendente sea distinta, pero esto ya depende de él. Yo voy a seguir trabajando", sostuvo.

Noticia en desarrollo