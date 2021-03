COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Si bien en esa instancia no se abordarán aún definiciones de candidatos, Sampaoli fue consultado por dichos de Ricardo Mutio ante medios del valle, al plantear que si Linares quiere ser candidato a senador debería renunciar a la presidencia del partido: “No hay incompatibilidad jurídica ni política, aunque tampoco esa candidatura está definida”, opinó, a título personal, sobre la polémica planteada por el ex presidente partidario.

“La verdad es que nos venimos reuniendo semanalmente hace tiempo, desde el momento en que nos designaron congresales y hemos tenido algunas propuestas de la mesa de conducción del partido, que se están analizando para incluir en el temario, que no está cerrado todavía –explicó, en diálogo con Periodismo de 10, por CNN Comodoro-. En principio se está hablando de la regularización del Consejo de la Mujer, de temas vinculados a la Juventud partidaria, las 62 Organizaciones y otros temas internos, de la vida orgánica partidaria, como puede ser el diezmo”.

Además, de cara a las elecciones legislativas de este año (el 8 de agosto serán las PASO y el 24 de octubre las definitorias para renovar 3 bancas en el Senado y 2 en Diputados nacionales por Chubut), se abordará el reglamento electoral del partido, “en el que se tratará la posibilidad de alianzas con otros partidos”.

Sampaoli no descartó que en el Congreso, que no será abierto al público general, sino exclusivo para congresales (aunque indicó que se transmitirá en vivo por redes sociales) se pueda incluir un pronunciamiento sobre la zonificación minera de la provincia.

El diezmo partidario y la situación de Linares

El congresal confirmó un anticipo de ADNSUR en relación a que uno de los temas a abordar estará vinculado al diezmo partidario, ya que “hay funcionarios públicos que representan al PJ que en los últimos años han incumplido con esta obligación, por lo que en principio se va a tratar la regularización de estos aportes. También hay propuestas para modificar el reglamento”, admitió. Aunque no dio detalles, esta agencia anticipó que una de las propuestas es sancionar a quienes no cumplen con el pago correspondiente para sostener la estructura partidaria.

Se le consultó además por su opinión personal sobre los dichos de Ricardo Mutio, ex presidente del PJ y actual integrante de la mesa de conducción partidaria, quien en declaraciones publicadas por diario El Chubut dijo que Linares debería renunciar a la presidencia del partido si pretende ser candidato a senador.

“En principio no veo ninguna incompatibilidad, ni jurídica ni política. Después será una determinación de Carlos, si él confirma la intención de ser candidato a senador, que es algo que también se resolverá en su momento. Tampoco está definida esta situación, por lo que mi opinión personal no aporta demasiado sobre algo que por ahora es sólo una hipótesis. Sí puedo decir que no hay incompatibilidad para que pueda mantener su cargo y ser candidato”.