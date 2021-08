El secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia del Municipio de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli, salió al cruce de declaraciones radiales por parte de la concejal y precandidata a diputada nacional del PRO, Ana Clara Romero.

"Uno entiende que hay candidatos que están en campaña, pero por lo menos desde lo personal -y me atrevo a hablar en nombre del equipo de gabinete municipal-, considero que las campañas como las que vivimos hoy, tienen que estar orientadas a lo positivo", expresó Sampaoli.

En ese sentido, advirtió que "la sociedad está cansada de los enfrentamientos y espera propuestas concretas que puedan llevarse a cabo y no solamente que un candidato potencie la campaña desde la crítica".

En esa línea, sostuvo que la ciudad va a seguir mejorando y encontrando soluciones “con gestión, con trabajo y con el contacto diario con el vecino", por lo cual "creo que el solo hecho de criticar no suma para nada, más allá que se entiende que están en campaña. Cuando no se tiene argumentos, no queda más que criticar a la gestión municipal".

En contrapartida, el secretario manifestó que "nosotros seguimos trabajando, hay una gestión en movimiento, con muchísimas obras en ejecución, con obras proyectadas para los próximos meses, trabajando fuertemente en el tema agua. De hecho, el intendente viaja la semana que viene para tener reuniones por proyectos para acuíferos, para generar mayor caudal de ingreso de agua a la ciudad. Creo que esa es la mejor manera de demostrarle a los vecinos que la gestión está trabajando”.

Por último, evitó opinar sobre lo que debieran hacer los candidatos en general y reiteró que en el oficialismo "tenemos que seguir haciendo lo que debemos, que es seguir trabajando, gestionando, mostrando los avances logrados a Comodoro y al resto de la provincia". Y en ese sentido, insistió en que "uno pueda marcar errores y diferencias, pero es importante marcar lo que se viene realizando para no generar solamente un slogan de campaña vacío y que lo único que busca es criticar a la gestión actual”.