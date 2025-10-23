En plena discusión del Presupuesto 2026, la reforma laboral se instala como uno de los temas más calientes en el Congreso argentino.

Mientras el Gobierno busca implementar cambios estructurales para fomentar la productividad y adaptar los salarios a ese nuevo escenario, sindicatos y bloques opositores advierten sobre los riesgos que estas modificaciones podrían implicar para los derechos laborales y la estabilidad del empleo.

La propuesta, que incluye la prioridad de los convenios por empresa sobre los sectoriales y la transformación de los convenios colectivos en un techo salarial, genera un fuerte debate político y social. En medio de un contexto económico complejo y de alta inflación histórica, la reforma no solo reconfigura las relaciones laborales, sino que también pone en juego el futuro del mercado de trabajo en Argentina.

El Gobierno avanza con la reforma laboral y propone que los trabajadores puedan cobrar en dólares

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, anunció un proyecto que apunta a implementar salarios vinculados a la productividad y a dar prioridad a las negociaciones laborales por empresa, en lugar de los convenios sectoriales. Según Cordero, la intención es que "los empleadores paguen más a los trabajadores que se destaquen", con el objetivo de incentivar el mérito y mejorar la competitividad en un contexto donde se espera una inflación más baja.

Entre los cambios más polémicos está la propuesta de convertir los convenios colectivos en un "techo" salarial, es decir, un límite máximo para las negociaciones, en lugar de un piso mínimo garantizado para todos los trabajadores. Esta medida representa un cambio radical en la tradición laboral argentina y genera preocupación en sindicatos y sectores opositores.

Desde el bloque opositor, legisladores como Sergio Palazzo y Vanesa Siley cuestionaron la reforma, recordando que intentos anteriores de modificar el marco laboral no lograron reducir la informalidad y afectaron el poder adquisitivo. Además, denunciaron la falta de medidas para sancionar la falta de registración laboral, uno de los principales problemas del mercado de trabajo argentino.

QUÉ DIJO LA CGT

Por su parte, la CGT, a través de su secretario Gerardo Martínez, expresó un rechazo contundente a cualquier reforma que recorte derechos laborales.

Martínez defendió la necesidad de fortalecer a las pymes, promover la industria nacional y garantizar convenciones colectivas libres, en un marco que priorice la justicia social y el trabajo digno.

“La verdadera modernización del mercado laboral argentino debe orientarse al fortalecimiento de las pymes, la promoción de la industria nacional, el incentivo a las exportaciones y la promoción de las convenciones colectivas libres y sin cepo”, señaló.

“Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo informal”, agregó el dirigente. En otro tramo del comunicado, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT sostuvo que “la pobreza no es un fenómeno natural; por eso existen el salario, los derechos fundamentales del trabajo y la justicia social”.

“Ningún país crece empobreciendo a sus trabajadores” y que cada intento de avanzar contra los derechos laborales “solo ha generado más precariedad, desigualdad y exclusión”, concluyó.

Con información de Cadena 3 y Página 12, redactada y editada por un periodista de ADNSUR