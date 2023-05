Salando las heridas, entre ambulancias y “a los saltos” en la política de Chubut

Les quiere cortar los víveres

Entre las muchas definiciones que dejó el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, en el programa ‘Sin Hilo’, estuvo la referencia a los gastos innecesarios del Estado y las medidas que buscaría tomar en caso de ganar las elecciones. Una de las menciones fue a los altos sueldos que se pagan en el ENRE (Ente Regulador de Energía en la provincia, cuyas funciones no están muy iluminadas, valga la paradoja), donde, dijo, “se paga un millón y medio de salario” a un integrante allegado a un dirigente de la provincia, mientras “los docentes no pueden llegar a 200 mil pesos de sueldo”.

También apuntó contra otros altos costos del sistema político, como por ejemplo los alquileres de viviendas para diputados provinciales, por lo que asumió el compromiso de que en una eventual gestión suya, la provincia no pagará esas viviendas.

Chaleco petrolero y el novedoso “compañero”

El acto de oficialización de la candidatura de Jorge Ávila, junto a los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, dejó algunas imágenes que pasaron a formar parte de la historia política comodorense.

La presencia de Nacho Torres, con chaleco del sindicato Petrolero, fue una de las postales que coloridas del encuentro. La otra, no en imágenes pero sí en una palabra, quedó plasmada por la locución del acto, que anunció “al compañero Menna”, previo a escuchar al ex diputado nacional y actual candidato a vicegobernador de JxC. Previamente, ante la mención al acuerdo político de a dirigencia justicialista, los silbidos de los presentes derivaron en el cántico de principios de 2001: “Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”, cantaron los petroleros presentes.

La inoportuna memoria de los tuits que traen muertos del placar

El cierre de listas de Juntos por el Cambio tuvo, como era previsible, una serie de repercusiones vinculadas a su alta transversalidad, a partir de la incorporación de Jorge ‘Loma Ávila’ como candidato a diputado nacional por eso ese sector, a lo que se sumó también la integración del peronista Guillermo Almirón como candidato a viceintendente.

Las redes sociales fueron el espacio para esos rebotes y hubo dos que circularon especialmente, una vinculada a “muertos en el placar” y otra apelando al humor.

En la primera, fue la militante radical Elena Rubilar quien le recordó a Ana Clara un enfrentamiento de no hace mucho tiempo con el líder petrolero, cuando a mediados de 2021 éste dijo que las mujeres no estaban capacitadas para encabezar listas en el PJ, lo que en ese momento motivó el repudio de la ahora candidata a intendenta de Comodoro, tildándalo de “dirigente retrógrado del PJ:

“Me imagino que Ana Clara Romero ya educó a Ávila. Y calculo que como ahora está del lado de Juntos, dejó de ser ‘dirigencia retrógrada del PJ’, para ser el mejor candidato que la UCR y el PRO puedan presentar”, posteó la reconocida tuitera.

Si lo vieran con sus ojos…

La realidad se construye a partir de la mirada del observador, dijo un filósofo, apuntando a los cambios que se introducen con cada punto de vista, en tanto el objetivo se constituye a partir de la mirada del sujeto. “Verás amor… si la vieras con mis ojos”, cantaba también Dyango, ya en un renglón algo más popular y menos rebuscado. Algo así habrá querido reflejar el humor popular de las redes, con el meme que circuló luego del acto de oficialización de la candidatura de Jorge Avila a diputado nacional de JxC, con la irónica imagen de un ‘Loma’ rubio y de ojos celestes, a partir de su incorporación al juntocambismo. ¿Habrán usado inteligencia artificial? No hacía falta tanto, apenas con algún viejo programita de diseño alcanza, para dibujar el sarcasmo.

En Santa Cruz, un petrolero divide a Bullrich y Larreta

Donde no están tan claras las cosas para sumar un petrolero a Juntos por el Cambio es la cercana vecina Santa Cruz. Allí, la figura de Claudio Vidal como posible incorporación a esa fuerza, con el aval de Horacio Rodríguez Larreta, ha desatado otro fuerte capítulo de enfrentamiento con el sector de Patricia Bullrich.

Es que pese a que Vidal cuenta con el aval de Larreta y su referente en la provincia, Alberto Parsons, presidente del PRO, ha provocado, sin embargo, el rechazo explícito del senador santacruceño Eduardo Costa, histórico adversario del kirchnerismo, quien sin no obstante convocó a Vidal a sumarse como candidato a vicegobernador, detrás de la figura de la actual diputada nacional Roxana Reyes.

Reyes y Vidal, precisamente, fueron los grandes ganadores de las elecciones legislativas de noviembre de 2021, desplazando al candidato de Alicia Kirchner a un tercer lugar y dejándolo fuera del Congreso de la Nación. Vidal, por su parte, está firme en su intención de ser candidato a gobernador y tendría intenciones de sumar a sectores de Juntos por el Cambio detrás de su proyecto, pero no incorporarse al espacio de JxC.

Así las cosas, comenzó a temerse un escenario de ruptura en la alianza opositora, precisamente en la cuna del kirchnerismo y cuando mayores probabilidades tienen de dar el batacazo, pero hay plazo hasta el 14 de junio para intentar llegar a un acuerdo, ya que esa es la fecha límite para la presentación de listas. Santa Cruz elegirá gobernador el 13 de agosto, en coincidencia con las PASO nacionales, en ese caso con un sistema de ley de Lemas.

Quienes se oponen a la figura del petrolero reflotaron un reciente acto político, cuando Vidal inauguró el establecimiento de engorde de ganado, en una convocatoria en la que participaron, entre otros, el empresario Cristóbal López, el ex secretario de Comercio y actual pre candidato a presidente, Guillermo Moreno (hoy distanciado del kirchnerismo) y Pablo González, presidente de YPF y hombre de máxima confianza del mundo K.

En aquel acto también estuvo, precisamente, Jorge Ávila, que anunció la posibilidad de conformar el partido SER en Chubut y cuando comenzó a hablar de su posible candidatura a la diputación nacional, lo que empezó a trascender apenas un par de días después a partir de la revelación de ADNSUR. Desde entonces los hechos se fueron precipitando rápidamente. Sólo un par de semanas después, ‘Loma’ lograba el visto bueno de Patricia Bullrich, que se sumó al que ya tenía de Rodríguez Larreta, logrando así los avales que hasta ahora no obtuvo, por lo visto, su compañero petrolero Claudio Vidal.

No todos fueron tan transversales

No todos comulgan con la extrema transversalidad de los líderes de Juntos por el Cambio, según parece, ya que afiliados del radicalismo, que participan de esa alianza, presentaron una impugnación formal en contra de la participación de Guillermo Almirón como candidato a vice intendente, ya que éste continúa siendo afiliado justicialista. El fundamento de ese recurso presentado ante la Junta Electoral, es precisamente que el dirigente no podría ser sumado como extrapartidario, según los términos de la ley electoral, ya que sigue afiliado a otro partido que no integra la alianza.

La presentación fue firmada por Carolina Martínez, integrante de la ‘lista blanca’ que también pretendía presentar candidatos propios al Concejo de Comodoro, integrados exclusivamente por afiliados del radicalismo. Aunque ya fue rechazado el planteo por la Junta Electoral, que oficializó a la fórmula Romero-Almirón y a su lista de concejales, la novela podría tener otro capítulo, ya que en la presentación se hace reserva de apelar a la justicia federal, en caso de que ocurriera lo que finalmente ocurrió.

Búsquenlo, lo encontrarán… en el supermercado

Tras la flamante confirmación como candidato a intendente de Comodoro Rivadavia, luego de tanto pulsear para ser reconocido en ese primer lugar de la fórmula, que integrará junto a Maximiliano Sampaoli como vice, Othar Macharashvili ya se muestra no sólo en modo candidato, sino casi intendente.

Es que el spot de campaña lanzado en redes sociales lo presenta recorriendo un supermercado, changuito en mano, hablando sobre la inflación y en contacto con los vecinos, pero con una propuesta de “Consumo inteligente cooperativo” que anuncia, se supone, para el caso de transformarse en intendente. Se trataría de algo así como el “exitoso” programa ‘Precios Cuidados’ luego ‘Justos’, pero ahora replicado en el plano local. Ya no cuidados ni justos, sino inteligentes.

Lo que es más misterioso es el mensaje que encierra el video: “Si me quieren encontrar, búsquenme acá, en el supermercado, junto a los vecinos…”, dice Othar en su spot, con el clásico sombrero. ¿Pensará mudar el despacho de Moreno 815 a una gran superficie comercial? ¿O será un anticipo de su futuro laboral, en caso de no ganar el 30 de julio?

Mientras a ningún “hacedor de campaña” se le dé por hacer un jingle con el “Búsquenme, me encontrarán/En el país, de la Libertad…” del grandísimo Leon Gieco, pero adaptando la letra a “supermercado”, todo bien, chiques. La métrica, obviamente, no va a dar.

La ambulancia de Maderna y la sorpresa que podría sumar el PICH

La ambulancia preparada por Adrián Maderna para salir a recoger heridos del PJ ya comenzó a recorrer localidades del interior, en busca de sumar dirigentes o militantes que quedaron fuera de las listas del frente Arriba Chubut, para sumar a su proyecto por la gobernación, a través del partido ‘Renovación y Desarrollo’. Particularmente, ya habría hecho buenos contactos en la zona cordillerana, con el Chino Comparada en Esquel.

No es el único ‘vehículo de emergencia’, ya que también por el lado del PICH, entre César Treffinger (parece que los rumores no descartan todavía a Massoni como posible candidato por ese espacio) podrían volver a tentar al sector de Gustavo Mac Karthy para reeditar el acuerdo reciente, al quedar fuera de la lista de diputados provinciales del peronismo, la ex diputada Florencia Papaiani. ¿Volverá el mac karthysmo impulsar candidatos por la lista del PICH, para apuntalar la candidatura a gobernador de César Treffinger?

CHUSOTO que no has de sumar, en las urnas lo vas a restar

Otro de los que quedó sangrando por la herida tras el cierre de listas de Arriba Chubut fue el presidente de Chubut Somos Todos, Máximo Pérez Catán, quien en las horas previas a ese cierre salió a advertir que esperaban ser tenidos en cuenta, algo que finalmente no ocurrió. Ahora, dijo el ex intendente de Trelew, ese olvido puede pagarse en las urnas. “Somos un espacio con participación sustancial en los últimos dos triunfos para gobernar la provincia, hemos demostrado capacidad militante y distribución territorial y esperábamos ver esto reflejado en las listas, tanto en la diputación provincial como en las localidades del interior”, había dicho Máximo. “Olvidarse del CHUSOTO es algo que se paga después algo en las urnas, no es algo que elijan Arcioni, Sastre o Luque”.

La quería toda para él, pero ahora se ganó una interna

Pese a los acuerdos de palabra que en la previa buscaban evitar a toda costa la interna en la mayoría de los municipios de Juntos por el Cambio, uno de los que hizo todo el esfuerzo contrario fue el intendente de Gaiman, Darío James. Esto se evidenció en la decisión del jefe comunal de cerrar los espacios de su lista de concejales y evitar, a toda costa, la participación de representantes del PRO ni de otras líneas del radicalismo. A tal punto llegó la tensión que el sector de Orlando Vera, referente del FRACH, impulsó una lista opositora con Miguel Ñanco a la cabeza, para disputarle la candidatura a intendente el próximo 4 de junio, algo impensado para un jefe comunal con posibilidad de reelección. La estrategia de cerrar los espacios le salió mal a don Jaime, que ahora deberá competir por el derecho a ser candidato, contra una lista a la que los afiliados del PRO le cedieron, gustosos, los avales necesarios.

Las paredes de Trelew promocionando la figura del ministro del Interior aparecieron pocas horas antes de que Cristina Kirchner encabezase el acto por los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, aunque finalmente no hubo ‘bendición ‘explícita de la actual vicepresidenta hacia el referente de ‘La Cámpora’, quien sin embargo ya empezó a moverse como posible candidato.

Las leyendas a favor de ‘Wado’ aparecieron en paredones donde hasta pocas horas antes se veía la promoción de la candidatura a intendente de Emanuel Coliñir, el joven que pertenece a La Cámpora, que además ocupa un cargo nacional bajo la órbita del ministro del Interior y acaba de asegurarse una banca para diputado provincial en las elecciones del 30 de julo.

Los primeros carteles, pintados de manera artesanal, comenzaron a verse en la zona sur de la ciudad, uno de los sectores más transitados de Trelew y por ende, de los más elegidos por los partidos políticos para promocionar a sus candidatos.

La posibilidad de que haya más de un candidato a presidente de la Nación en las PASO de agosto, tal como ha reconocido la semana pasada el propio Máximo Kirchner, abre también el interrogante de qué pasará con la candidatura a la diputación nacional por el justicialismo de Chubut, en tanto recientemente Calos Linares ha advertido que podría haber internas para disputar ese lugar en la boleta de octubre, que hasta ahora tiene como único oferente al gobernador Mariano Arcioni.

Tensión y denuncias en el cierre de Esquel

María Eugenia Estefanía denunció que hubo proscripción en su contra, en la decisión de la Junta Electoral al rechazar su candidatura a la intendencia, por no haber reunido la cantidad de avales suficientes. En un duro comunicado, la concejal de la ciudad cordillerana apuntó a la conducción del partido por haber cerrado “un acuerdo espurio”, para evitar que hubiera oposición al candidato del PRO, Matías Taccetta, al tiempo que aseguró que “llegaron a ofrecerme una candidatura a diputada nacional” para que renunciara a su intención de pelear por la intendencia.

El argumento de Estefanía es que el PRO en Esquel sólo tiene 67 afiliados, de los cuales uno es candidato a intendente y otros 51 firmaron como avales a su candidatura, la diferencia (de 15 afiliados) no alcanzaría el número suficiente para avalar a otra lista. Parece un chino, pero ahora tendrá que resolverlo la justicia federal, según anticipó Estefanía.