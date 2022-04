Este viernes, el juez federal Sebastián Casanello rechazó el pedido de sobreseimiento realizado por la actual vicepresidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la famosa causa conocida como "La ruta del dinero K". Al igual que el fiscal Guillermo Marijuan, indicó que hay medidas de prueba pendientes.

Hace dos semanas atrás, la defensa de Cristina Kirchner solicitó que se deje sin efecto estas medidas consideradas como pendientes y que se disponga el sobreseimiento, aludiendo a la garantía de ser juzgada en un plazo razonable. En primera instancia, la solicitud fue rechazada por el fiscal Marijuan quien cuestionó el rol de las querellas de la AFIP y la UIF, que estaban a favor de cerrar la etapa de instrucción.

“Esta parte no puede dejar de señalar el comportamiento asumido por las querellas, en tanto entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que en consecuencia VS se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner del modo que estime corresponder, circunstancia que implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”, comentó a Radio Mitre.

Posteriormente, el pedido encontró oposición del juez federal Casanello. “No considero correcto, como director del proceso penal, mutilar vías de investigación abiertas. Si en su momento se consideraron útiles y pertinentes, no hay una razón válida para revisar hoy -por el mero paso del tiempo- ese criterio. Por eso, insistiré y esperaré sus resultados”, afirmó.

Esta reconocida causa tuvo como condenados al famoso empresario Lázaro Báez y sus hijos. A su vez, la ex presidenta tiene una falta de mérito dictada por el mencionado juez. Hace 4 años atrás, el funcionario la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal.