La intendenta de la localidad santacruceña de Los Antiguos, Zulma Neira, se vio envuelta en un episodio de violencia que generó un fuerte impacto social y político en la región. El hecho, sucedido la semana pasada, quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente y muestra a la jefa comunal involucrada en una pelea con insultos y agresiones físicas.

Aunque aún no se conocen todos los detalles oficiales, la situación derivó en una crisis nerviosa de Neira, quien debió ser internada tras la intervención policial. Además, el episodio generó un intenso debate por las denuncias cruzadas y los ataques personales que recibió la intendenta, en un contexto marcado por acusaciones de violencia machista y defensa política.

EL EPISODIO DE VIOLENCIA QUE CONMOCIONÓ A LOS ANTIGUOS

El enfrentamiento ocurrió en la calle Macá Tobiano, cuando Zulma Neira y su esposo, el suboficial escribiente César Pita, fueron acusados de agredir a un vecino identificado como Cristian Roberto Olivares. Según versiones recogidas por La Opinión Austral y testimonios de vecinos, la disputa comenzó cuando Neira insultó y empujó a Olivares sin motivo aparente mientras él caminaba por la vía pública.

Escándalo en Santa Cruz: una intendenta protagonizó una violenta pelea con insultos y golpes

Tras este primer episodio, la intendenta se retiró en un vehículo oficial, pero minutos más tarde su esposo volvió a abordar al vecino, intentando agredirlo físicamente, lo que reavivó la pelea. La situación escaló hasta sumar a la mujer del vecino agredido y a la propia Zulma Neira, involucrándose en una gresca que terminó con la intervención de la policía local.

En medio del altercado, la intendenta sufrió un desmayo y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona. El video difundido en redes sociales muestra a la funcionaria caída en el suelo, aparentemente colapsada, mientras personas a su alrededor filman la escena sin brindar ayuda ni mostrar empatía.

Escándalo en Santa Cruz: la versión oficial sobre la violenta pelea en la que quedó involucrada una intendenta

A pesar de la viralización y el gran impacto público, hasta el momento no se conocen precisiones oficiales sobre el motivo que originó el conflicto, ni el resultado formal de la denuncia policial presentada por el vecino agredido. Las imágenes y los testimonios generan versiones cruzadas que dificultan una comprensión definitiva de los hechos.

RESPALDO POLÍTICO Y DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El episodio no solo desató una controversia local, sino que también generó reacciones en el ámbito político. Un grupo de referentes del espacio Por Santa Cruz, al que pertenece Zulma Neira, emitió un comunicado en el que brindaron pleno respaldo a la intendenta. En el texto, los firmantes condenan lo ocurrido y califican la situación como una "persecución personal y machista" que excede la discusión política y pone en riesgo a una mujer y su familia.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

El comunicado señala que los agravios hacia Neira incluyeron ataques a su vida privada, críticas referentes a su cuerpo y hasta descalificaciones dirigidas a sus hijas. "Se la ha acusado de prostituirse con otros funcionarios. Se ha opinado sobre su ropa, sobre su cuerpo, sobre si se sometió o no a cirugías estéticas. Como si la legitimidad de una mujer en política se midiera por cómo luce, cómo viste o qué decisiones toma sobre su propio cuerpo", expresa el texto, denunciando que esta hostigamiento es "la herramienta más vieja del machismo para desautorizar a las mujeres que deciden ocupar lugares de poder".

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Además, advierten que se ha cruzado una línea al exponer a la familia y a los hijos de la funcionaria en medio del conflicto, calificando esta acción como "violencia machista pura y dura" y "una acción cobarde que busca disciplinar a la mujer no por sus decisiones de gestión, sino por ser madre y esposa". El documento también cuestiona la actitud de quienes grabaron y difundieron el video de la intendenta en su momento de vulnerabilidad, remarcando que la escena refleja una ausencia de compasión y humanidad por parte de la sociedad.

ZULMA NEIRA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL ESCÁNDALO

A través de un comunicado público difundido en su cuenta oficial de Facebook, Zulma Neira expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo y solidaridad que recibió desde diversos sectores de la comunidad y la dirigencia política. "Los últimos acontecimientos me colocaron en una situación no deseada. Estos hechos han sido dolorosos, pero también fortalecen. Me han recordado por qué asumí esta responsabilidad: para servir con honestidad y convicción, incluso en medio de la adversidad", afirmó la intendenta.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Neira reconoció que su función pública la expone a críticas, pero advirtió que "los agravios a los menores, las descalificaciones, la difamación y la burla traspasan los límites del debate democrático y afectan la dignidad y la integridad de nuestras familias. Sobre todo, de los menores".

Por otro lado, enfatizó que el compromiso con el servicio público no debe servir como justificación para ataques personales ni familiares. "Jamás vulneraría un derecho de un niño. Jamás podría utilizar la política para dar falsos testimonios que afecten y expongan a un menor", sostuvo de manera contundente.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

Asimismo, desestimó las versiones que la acusaban de tomar decisiones perjudiciales para la comunidad: "Jamás dejaría sin pan a los colegios ni coartaría la posibilidad de trabajar", defendió, y sentenció con un mensaje para toda la sociedad: "Desde el dolor y el rencor jamás se podrá construir".