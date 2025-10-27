Pese a contar con el apoyo del oficialismo local y provincial, la diputada nacional Ana Clara Romero no pudo alzarse con el triunfo en su ciudad de residencia, ya que cosechó sólo 2.916 votos, frente a los 3.281 de la libertaria Frías.

Con el 99% de las mesas escrutadas, Luque quedó en tercer lugar, con 1.840 votos. Mucho más atrás quedó el Partido Libertario, la otra lista mileísta, en ese caso con 455 sufragios, equivalente al 5% del total.

Completaron la nómina el Frente de Izquierda, con el 3%; la Fuerza del Trabajo Chubutense, con el 2%; el PICH, con el 1,14%; y el GEN, con el 0,7%.

La performance de Romero en la villa balnearia no logró retener el caudal de votos que logró dos años atrás la intendente Mariel Peralta, cuando se impuso con el 52% de las preferencias y 4.800 sufragios, casi dos mil votos más que los que consiguió ahora la diputada Romero, que dejará su banca el próximo 10 de diciembre.