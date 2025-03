Romero en contra de la comisión investigadora por Libra, pero a favor de interpelar a Karina Milei

La sesión de la Cámara de Diputados que tuvo lugar este miércoles estuvo marcada por un ambiente de alta tensión, a tono con lo ocurrido con los graves disturbios significativos en el exterior del recinto, donde un grupo de manifestantes se congregó para apoyar a jubilados que reclaman cada semana por sus haberes jubilatorios. En este contexto tumultuoso, la diputada nacional Ana Clara Romero se refirió al debate en el recinto y su postura sobre el “escándalo cripto” y los actos de violencia en la plaza.

En diálogo con Actualidad 2.0, Romero se manifestó claramente a favor de la interpelación de la ministra Karina Milei, argumentando que es esencial que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre sus decisiones y acciones.

“Me parece que hay funcionarios, como Karina Milei, que están para una interpelación, que tendrían que venir y dar explicaciones. Es imperativo que quienes ocupan cargos de responsabilidad den explicaciones sobre sus actuaciones -afirmó-, pero no me parece escalar algo que todavía está en etapa de investigación”.

También se mostró en contra de la posibilidad de un juicio político al presidente Javier Milei y de la formación de una comisión investigadora.

“En este momento -dijo-, no considero que sea viable establecer una comisión investigadora. Es crucial que la justicia, tanto en Argentina como en Estados Unidos, avance en sus procedimientos antes de que tomemos decisiones de este tipo”, sostuvo.

“Hubo violencia de barras de fútbol, pero no creo que haya un intento de desestabilización”.

Respecto a los incidentes violentos ocurridos fuera del Congreso, Romero condenó de manera contundente la violencia, subrayando que no se puede justificar ninguna acción violenta, independientemente de su origen. “La violencia no tiene justificación, venga de quien venga”, afirmó, y agregó que la manifestación había sido infiltrada por grupos externos que no representaban las demandas legítimas de los jubilados.

La diputada mostró cautela al abordar las acusaciones de un intento de desestabilización del gobierno, como dijo la ministra Patricia Bullrich:

“Yo soy prudente frente a esas expresiones de desestabilizar al gobierno. A mí me parece que un gobierno no se lo desestabilizadas con una sola cosa, ni por una acción -expresó-.

"Me parece que este hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el uso indebido de las causas legítimas, como el reclamo de los jubilados, para generar violencia. No podemos permitir lo que pasó en su momento, cuando arrojaron 15 toneladas de piedras afuera del Congreso. Ayer arrojaron piedras y hubo una violencia inusitada. Yo estuve ahí y conozco la dinámica de las marchas, algunas veces son más virulentas y otras, meno. Pero lo de ayer se salió de cauce”.

Sin embargo, insistió, “no pasa por una cuestión de desestabilizar o no. Obviamente Bullrrich tiene su discurso en función del lugar en el que está. Me parece que no podemos permitir el uso y abuso de la violencia, para determinadas causas que pueden ser muy legítimas, pero las barras bravas no vienen a manifestarse al Congreso. Alguien los trajo, estaban todos encapuchados. Yo lo vi, no me lo contaron, entonces eso no se puede desconocer”.

“Es fundamental un análisis exhaustivo de lo que ha sucedido. Las decisiones deben ser tomadas con responsabilidad, tanto para salvaguardar los derechos de los jubilados como para asegurar el orden público en un momento tan delicado”, concluyó.