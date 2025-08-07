Romero: “logramos el emplazamiento para tratar los proyectos de ATN y combustibles”

En el marco de la sesión que lleva adelante la Cámara de Diputados de la Nación, Ana Clara Romero destacó, en contacto con ADNSUR, que se logró el emplazamiento para que las comisiones respectivas den tratamiento a los proyectos que impulsó el grupo de gobernadores que reclama el reparto de ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles para obras viales.

“Lo más importante es que logramos dar este paso y fue algo en lo que estuvimos trabajando durante gran parte de la jornada -ponderó Romero-. El miércoles de la semana próxima se tendrán que tratar estos temas en las comisiones de Energía y de Presupuesto”.

En la dinámica legislativa, emplazar a las comisiones significa que quedan obligadas a dar tratamiento a las iniciativas para emitir dictamen, a fin de llevar estos proyectos de ley a una próxima sesión de la Cámara Baja, considerando que ya tienen media sanción de la Cámara de Senadores.

De ese modo, podrían convertirse en ley los proyectos que permitirían que las provincias reciban más fondos, tanto en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como por el reparto del impuesto a los combustibles, que hoy Nación recauda para asignar a obras viales que no se están realizando.

Contra los decretos de eliminación de Vialidad y el INTA

Romero también anticipó, en un alto de la sesión, que su voto será a favor de anular los polémicos decretos de desregulación del Estado, que tienen fuertes implicancias en organismos como Vialidad Nacional y el INTA.

“Mi posición en este momento es votar en contra de esos decretos, que incluyen una serie de organismo y el gobierno los envió todos juntos. Distinto sería si se votara en forma individual cada uno de estos instrumentos”, evaluó, anticipando su postura en contra de la disolución del organismo vial y de los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tal como anticiparon sus agentes, en el marco de una jornada de protesta de 36 horas, esa norma no elimina directamente el organismo, pero prácticamente quedaría desmantelado.

Con relación a su ausencia al momento de iniciarse la sesión cuando cada se dudaba si se conseguiría el quórum, aclaró que no fue a propósito para impedir la sesión, ya que en ese momento se encontraba reunida con el gobernador Ignacio Torres.

Además, aclaró que nunca estuvieron en el temario los vetos a la ley de Jubilaciones y la emergencia en Discapacidad, como había trascendido por la mañana, lo que hubiera motivado especulaciones sobre ausencias para disminuir la cantidad de votos necesarios para que el gobierno de Javier Milei lograse confirmar los vetos.