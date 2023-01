“Esto no sólo atenta contra las instituciones, sino que además el gobierno nacional debería ‘bajar un cambio’ y buscar otra estrategia diferente a la búsqueda de enemigos, como hace con la Corte o el Congreso. En un país con 100 por ciento de inflación y más del 45 por ciento de pobreza, esto no es lo que espera la gente”, dijo la legisladora nacional.

En igual tono, Romero advirtió que la búsqueda para destituir al presidente de la Corte no tiene posibilidades de concretarse, porque “un gobierno que no logra el quórum de 129 diputados para sesionar, menos va a poder reunir los dos tercios de ambas cámaras que se necesitaría para la presunta destitución. Esto es algo para ganar tiempo y una fuga hacia delante, además del daño institucional que provoca al país porque ante cada una de estas acciones, como cuando dijo la semana pasada que no iba a acatar el fallo de la Corte, los indicadores económicos caen y el riesgo País se dispara”.

Alberto Fernández impulsará junto a gobernadores el "juicio político" al presidente de la Corte Suprema

Dardos contra Arcioni

La diputada opositora criticó también al gobernador Mariano Arcioni por su apoyo a la iniciativa de Alberto Fernández. Si bien no asistió a la reunión de este martes, el chubutense había estado en el encuentro de la semana pasada y su nombre aparece en el documento oficial de la Presidencia, en el que menciona el aval de 12 gobernadores para el pedido de juicio político que se presentará formalmente mañana.

Hay que recordar que el cuestionamiento hacia la corte se desprende del reciente fallo que ordenó al gobierno nacional restituir dos puntos de coparticipación, que la gestión de Alberto Fernández le restó a la Ciudad de Buenos Aires para otorgárselos a la provincia de Buenos Aires, al inicio de su mandato.

“El rol de Arcioni es muy pobre, porque va a poner la cara y vuelve con las manos vacías –señaló Romero-. En una provincia que es una de las últimas en recibir recursos de coparticipación (pese a que es de las que más ponen) y los Aportes del Tesoro, o nos liquidan el barril de petróleo a un precio más bajo para subsidiar los combustibles en todo el país, Arcioni es servil al gobierno nacional y no consigue nada. Porque si al menos dijéramos que los dos puntos que le sacan a CABA se van a distribuir entre todas las provincias, podría justificarse. Pero es para que el gobierno nacional los distirbuya discrecionalmente, entre provincias como Formosa, Chaco o Buenos Aires”, cuestionó.

Juicio político a Horacio Rosatti: Alberto Fernández se reúne este martes con gobernadores

También recordó que “proponemos el dólar petrolero y nos apoyan, pero ellos después van y aplauden el dólar sojero, que beneficia a la pampa húmeda”. Para Romero, “éstas peleas no son a favor de todos los chubutenses, sino para sostener los intereses personales”, afirmó.