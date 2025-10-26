Durante las primeras horas del domingo, el gobernador Rolando Figueroa emitió su voto en la Escuela N.º 125 de la ciudad de Neuquén.

La jornada electoral se desarrolla en un contexto en el que la provincia elige a sus representantes para renovar tres bancas en el Senado —actualmente ocupadas por Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell— y tres de las cinco bancas en Diputados, hoy en manos de Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi.

Figueroa destacó la importancia de participar en los comicios “a pocos días de conmemorarse 42 años de democracia ininterrumpida” y expresó su satisfacción por lo que consideró un ejercicio cívico fundamental para el país.

"El mayor logro de nuestra historia reciente, que nos permite elegir libremente y construir juntos el futuro que soñamos para Neuquén y para la Argentina", sostuvo.

"Que sea hoy un gran día para la democracia", compartió en sus redes el mandatario neuquino.

El partido o alianza ganador se quedará con dos bancas en la Cámara Alta, y en Diputados el ganador debería duplicar los votos del tercero para quedarse con dos de las bancas; en caso de no lograr esa diferencia, solo le corresponderá una banca, la segunda irá al que resulte segundo y la tercera al tercero.

