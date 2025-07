Rolando Figueroa no quiere mirar hacia atrás. El gobernador de Neuquén formalizó este viernes el pedido de renuncia “inmediata” de Omar Gutiérrez al cargo de director de YPF en representación de la provincia, sellando así una ruptura política que ya venía en marcha. “Futuro” fue la palabra clave que eligió para argumentar su decisión: Gutiérrez no encaja en el modelo que su administración pretende consolidar.

Durante su primer año de gobierno, Figueroa se centró en reducir gastos superfluos y atender con urgencia las falencias heredadas. Ahora, con una gobernabilidad consolidada, avanza con decisiones más profundas, entre ellas, reordenar la representación provincial en los espacios clave, como la principal petrolera del país.

En su comunicado en la red social X (ex Twitter), fue claro: “En el día de hoy le pedí al Cr. Omar Gutiérrez la renuncia inmediata al cargo de Director de YPF S.A., en el marco de las facultades de la provincia para designar un representante que esté en consonancia con los lineamientos estratégicos y objetivos definidos por la actual gestión de gobierno (...) de cara al futuro”.

Desarrollo con recursos propios y sin condicionamientos

El modelo neuquino de desarrollo que impulsa Figueroa se sostiene con fondos provinciales. Rutas, escuelas, centros de salud y equipamiento de seguridad han sido posibles a pesar de la escasa colaboración del gobierno nacional. Esa independencia financiera viene acompañada de una férrea conducción política que no admite dobles discursos: “El que no está alineado, está afuera”.

En ese marco, el gobierno impulsa con fuerza el desarrollo acelerado de Vaca Muerta, entendiendo que el tiempo es clave ante los cambios que atraviesa la matriz energética global. YPF, como actor central, debe estar en sintonía con esa estrategia. Por eso, la salida de Gutiérrez fue más que simbólica: fue política.

Un gobierno con hoja de ruta clara

Desde que asumió, Figueroa aplicó la “ficha limpia”, redujo la planta política y apartó a funcionarios que no estuvieron a la altura de sus expectativas. El caso Gutiérrez se inscribe en esa lógica: quien no comparta la visión de futuro de la actual gestión, no tiene lugar.