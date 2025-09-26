Rolando Figueroa en Zapala: defensa de la autonomía y críticas al centralismo nacional

La ciudad de Zapala fue escenario de una de las concentraciones políticas más importantes del año en Neuquén. Con el club Tiro Federal colmado por más de 7 mil personas, el gobernador Rolando Figueroa encabezó el segundo acto de La Neuquinidad, el espacio político que busca consolidar su presencia en toda la provincia de cara a las elecciones legislativas.

Este encuentro se enmarca en una estrategia territorial que comenzó en Chos Malal, continuará en Neuquén capital y apunta a recorrer distintas regiones con un mensaje centrado en la autonomía provincial, la identidad neuquina y la cercanía con la gente.

El discurso de Figueroa: autonomía y gestión

Durante su intervención, Figueroa destacó la unidad del espacio y la procedencia de los candidatos:

“Son de las diferentes regiones, son personas trabajadoras, son personas que dan la cara. Son como nosotros, que creen en los modelos, que creen en la neuquinidad”.

El mandatario marcó una diferencia con los partidos nacionales y rechazó las imposiciones externas:

“No fueron llamados el último día desde Buenos Aires para decir: vos y vos van a ser candidatos. No, de ninguna manera”.

Además, defendió el rol de las empresas públicas neuquinas y enumeró los pilares de su gestión: salud, educación, jubilaciones y obras. “El 26 de octubre vamos a decir que sí a la discapacidad, sí a la salud pública, sí a las obras y sí a nuestros jubilados”, expresó en tono crítico frente a los recortes del gobierno nacional.

Los candidatos y sus mensajes

Sobre el escenario lo acompañaron el intendente Carlos Koopmann y los candidatos de la lista: Joaquín Perren, Karina Maureira, Juan Luis “Pepé” Ousset y Julieta Corroza, quienes reforzaron el mensaje de autonomía y compromiso provincial.