El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se expresó sobre la posibilidad de una convocatoria nacional a los mandatarios provinciales y reclamó que la invitación sea amplia, sin exclusiones partidarias.

“Sería bueno que el Gobierno nacional convoque absolutamente a todos los gobernadores. El diálogo siempre tiene que estar presente, pero es fundamental que la convocatoria sea amplia”, señaló el mandatario tras participar de un acto en la capital neuquina junto al intendente Mariano Gaido.

Posible encuentro con el nuevo ministro del Interior

Si bien aún no hubo confirmación oficial, Figueroa sostuvo que en los próximos días podría concretarse un llamado con la intervención del flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.

En ese marco, consideró clave que el espacio de diálogo nacional no quede reducido a un grupo de mandatarios sino que tenga alcance federal: “Es importante que estén todos, incluso los opositores”, subrayó.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Durante su discurso, Figueroa cuestionó la lógica política centrada en la Ciudad de Buenos Aires y reafirmó la defensa de la identidad neuquina. “Pareciera que son el ombligo de la Argentina y, en realidad, simplemente son los egos de algunos que se pelean. Los neuquinos tenemos que defender una forma de vida, un modelo, y ese modelo es la neuquinidad”, afirmó.

Pactos de gobernanza en la provincia

El mandatario destacó el modelo de gestión que impulsa desde su asunción, basado en acuerdos de gobernanza con municipios y distintos sectores. Como ejemplo, mencionó el pacto firmado con el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

“Avanzamos en la construcción de gobernanza con Cutral Co porque lo firmó el intendente. Por eso creo que sería bueno que el Gobierno nacional convoque absolutamente a todos”, expresó.

Por 24 horas, cerrarán todos los supermercados, hipermercados y comercios del país: cuándo será

Figueroa remarcó que el objetivo no es depender de los aportes de Nación, sino fortalecer consensos internos para dar respuestas a la ciudadanía: “Esperamos poder brindarnos nosotros mismos para dar soluciones a nuestra gente”.

Cooperación con otras provincias

En relación con los vínculos con otros mandatarios, Figueroa aseguró que mantiene reuniones frecuentes y que existe una agenda común de cooperación regional.

“Siempre hay reuniones con gobernadores: ayer con algunos, antes de ayer con otros. Siempre tratamos de colaborar con la gobernanza que cada uno puede tener”, explicó.

Finalmente, adelantó que el próximo lunes firmará convenios de cooperación con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enfocados en temas de seguridad y desarrollo regional.