Nadie duda de que Horacio Rodríguez Larreta será precandidato a Presidente de la Nación por Juntos por el Cambio en 2023, más allá de que afirme que aún no es tiempo de hablar de candidaturas. Por ello, y como referente indiscutible de ese espacio a nivel nacional, fue importante poder dialogar mano a mano y conocer su mirada de los temas centrales de la política nacional y provincial.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió a ADNSUR en las oficinas de la sede del gobierno de la ciudad, ubicada en el barrio de Parque Patricios. Y en ese ámbito, hubo oportunidad de preguntarle cómo ve las inminentes reformas electorales que se analizan en Chubut: Ley de Lemas, eliminación de las PASO y también el desdoblamiento de fecha de convocatoria, algo que admitió que él mismo aún no definió en su distrito.

“Milei no es parte de Juntos por el Cambio y no hay lugar para la improvisación”, aseguró Rodríguez Larreta

El presidenciable del PRO hizo una dura descripción de la realidad de Chubut, y se mostró optimista con el armado de su espacio, con figuras como Ignacio Torres y Ana Clara Romero, aunque se encargó de repetir una y otra vez que no hay bajada de línea, sino que las decisiones las deben tomar los chubutenses.

Explicó que su modelo aplicado en la ciudad está disposición de quien consulte, pero que no busca replicarlo como una fórmula. Dijo que tiene un plan de desarrollo para todo el país y habló del potencial productivo de Chubut, así como admitió las desigualdades en el reparto de fondos, por las que culpó al kirchnerismo, y dijo que deben ser modificadas.

El proyecto de tolerancia cero de alcohol para conducir podría convertirse en ley antes de fin de año

También reconoció que hay diferencias internas para definir candidaturas en Juntos por el Cambio, y defendió el sistema de las PASO para ordenar, aunque fue tajante al afirmar que Javier Milei no puede formar parte del espacio (ver aparte). A continuación, los conceptos centrales de un hombre que irá por la presidencia, y eligió hablar con los chubutenses a través de ADNSUR.

SISTEMA ELECTORAL

Ante la consulta por movimientos dentro del justicialismo provincial para impulsar en la Legislatura una Ley de Lemas para 2023, la respuesta de Rodríguez Larreta planteó un interrogante. “yo le preguntaría a los chubutenses ¿ustedes quieren un sistema como el de Santa Cruz, donde gobiernan los mismos hace 25 años? ¿Los chubutenses quieren un sistema electoral como el de Formosa, donde se van a cumplir 28 años del mismo gobernador?”, preguntó.

Ingresó a la Legislatura de Chubut un pedido de juicio político contra Alejandro Panizzi por sus dichos contra el kirchnerismo

Para el Jefe de Gobierno de CABA “la ley de Lemas tergiversa todo el sistema de representación, para mucha gente es inconstitucional, y yo no creo que los chubutenses quieran el modelo electoral de Santa Cruz, y de Formosa”.

Dijo que el sistema de doble voto simultáneo “está hecho a medida del gobierno de turno, (Gildo) Insfrán va a llevar 28 años de gobernador y creo que venía de dos mandatos de vicegobernador”.

“Eso es la Ley de Lemas, le da un poder enorme al que gobierna, que se eterniza por décadas en el poder. Lo mismo que está pasando con el kirchnerismo en Santa Cruz. No creo que los chubutenses quieran un modelo como el de Santa Cruz o el de Formosa”, sostuvo Rodríguez Larreta.

Las semifinales entre Madryn-Comodoro en el PJ y la clasificación de JxC matizan el "Mundial"de la política chubutense

También se refirió al proyecto para eliminar las PASO que espera tratamiento en Legislatura antes de fin de año, y afirmó que “eso cambia las reglas del juego, y eso está mal. No podés cambiar las reglas de juego a pocos meses de la elección, es como que cambiáramos las reglas del fútbol en el medio del mundial. Eso no existe, está mal, eso es trampa, no hay excusas”.

“Uno puede discutir las PASO a futuro, y eso es válido, puede estar a favor o en contra, pero no cambiarlas para la elección que viene, claramente para beneficio de gobiernos de turno, es una barbaridad: cambiar reglas, poner el réferi para beneficiarte vos”, sentenció Rodríguez Larreta.

Habrá multas millonarias para los supermercados que no cumplan con los Precios Justos

Y respecto a la fecha de convocatoria, fue más cauto y evitó dar definiciones, al sostener que “hay bastante mito con esto de la fecha, están los que dicen que se debe mostrar un triunfo para una campaña presidencial, hay otros que dicen que no es necesario, hay distintas posiciones”.

“La vocación de cambio que hay hoy en Chubut por ejemplo, no va a cambiar porque adelanten la elección dos meses. La gente de Chubut quiere un cambio, está harta de que no haya escuelas, está harta de que no haya un modelo productivo que genere más laburo en Chubut. está harta de que está creciendo la inseguridad en Chubut. No va a cambiar la vocación de cambio porque la elección sea un día u otro”, opinó.

ARMADO DEL ESPACIO

Por otro lado, consultamos a Rodríguez Larreta cómo deberían resolverse las candidaturas en Chubut dentro de Juntos por el Cambio, si es que se eliminan las PASO, y con el inminente lanzamiento del radical Damián Biss a la gobernación para competir contra Ignacio Torres. La respuesta fue que “nuestro equipo de Chubut tiene que definir eso, no lo tenemos que definir desde acá”.

Arcioni recorrió la planta potabilizadora de Rawson: “Esto es parte de la planificación a futuro”

Aseguró que “yo no voy a ir desde Buenos Aires, y espero que nadie, a decirle a los chubutenses y a nuestro equipo de Chubut, con los cuales ya ganamos en la última elección, a decirles cómo tienen que organizarse”.

Remarcó que “tenemos un muy buen equipo desde el PRO con Nacho Torres, que fue quien encabezó (a senador en 2021), con Ana Clara Romero, lo tenemos a Matías Taccetta, tenemos un muy buen equipo, y ellos junto con los radicales, con la Coalición Cívica y el resto de los miembros de Juntos por el Cambio en la provincia, tienen que definirlo”.

Insistió en que “creo en un país federal, y el ejemplo empieza por casa. Esto significa que estas cuestiones se tienen que dirimir en Chubut” aunque dijo “sí hay algunos criterios generales de Juntos por el Cambio, por ejemplo, la unidad. La unidad está afuera de toda discusión, no hay manera de que aceptemos que no estemos todos juntos”.

La Scaloneta y la política electoral

Y postuló como requisito “también la vocación de seguir ampliándonos, eso es muy importante. Tenemos un acuerdo amplio, porque la transformación que la Argentina necesita es muy profundo. Pero esos son criterios generales, después con quién se pueden ampliar, con quién hacer una alianza, cuánto y en qué términos, todo es decisión de nuestros dirigentes en Chubut”.

Aseguró que “yo tengo mucha relación personal con Nacho Torres, está conduciendo muy bien. Ana Clara (Romero) tiene una energía, está trabajando acá en el Congreso, y lo más importante, está preparándose para gobernar Comodoro. Preparando un plan para una ciudad que está golpeada. La veo con mucha energía positiva, muy bien preparada. Ha venido acá a la capital a preguntar muchas cosas, pero es ella la que define el plan para su ciudad”.

Luque se reunió con intendentes y alcaldes de América Latina y el Caribe: “Estamos ante un gran desafío hacia el futuro"

PLAN DE DESARROLLO

Rodríguez Larreta ya se muestra en el rol de candidato, aunque aún su candidatura no fue oficializada. En ese sentido, explicó “quiero llevar el plan de desarrollo a todo el país, las candidaturas vendrán después. La Argentina necesita un plan de desarrollo. Mirá el caso de Chubut, donde tenés energía, una de las primeras en el país donde el mundo entero hoy necesita la energía de Argentina”.

Siguiendo con Chubut, dijo que también tiene “alimentos, tenés una costa muy larga donde se podría explotar la pesca muchísimo más; los países que tienen pesca como la Argentina, la pesca significa el 10 o 15 % del producto, y acá no llegamos al 1 %”.

Añadió sobre la provincia “todo el ganado ovino que tenés en Chubut, la lana y también alimentos; la provincia tiene un potencial grande. Hoy el mundo necesita muchas cosas que la Argentina produce, y que Chubut en especial produce. Eso es un plan de desarrollo”.

Comenzarán las obras para ampliar el abastecimiento eléctrico en la Comarca Andina

Por esa razón explicó Rodríguez Larreta que “estoy yendo a cada una de las provincias argentinas, a escuchar, a aprender. Cuando estuve en Chubut hicimos reuniones con vecinos, con productores, con comerciantes, anduve por la calle, me metí en comercios, pregunté, porque con mucha humildad quiero aprender la realidad de todo el país”.

“No me sirve que me traigan un informe, por más fabuloso que sea, sobre la realidad de Chubut; en todo caso el informe lo leeré, pero eso no reemplaza para nada la vivencia personal: ir, escuchar, mirar a la gente a los ojos”, aseguró el dirigente del PRO, quien en ese sentido, dijo que “en Chubut percibí como dramático el tema educativo, las madres se me ponían a llorar. Me reuní con un grupo de padres organizados, es dramático la cantidad de días de clase perdidos que no se recuperan, es un drama”.

“Gracias, nos dieron una alegría enorme": Alberto Fernández festejó la clasificación de Argentina a octavos de final

Sobre si pretende aplicar su modelo educativo en todo el país, respondió que “no creo que yo vaya a decirles a los chubutenses lo que tienen que hacer, ustedes tienen que replicar esto o lo otro. Creo en un país federal y deciden los chubutenses. Lo que sí hacemos, es poner a disposición de la dirigencia chubutense lo que hemos hecho aquí en la ciudad”.

“Lo que nos resultó de terminar la secundaria es buenísimo, el hecho de tener jornada extendida, tener inglés desde primer grado hasta quinto año. La experiencia que estamos teniendo ahora con que los chicos tengan una práctica en el ámbito laboral en el último año de la secundaria”, enumeró a modo de ejemplo.

La CAF financiará por US$ 540 millones el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner

Dijo que esta experiencia “está disposición, a nosotros nos ha dado muy buen resultado, no sólo tuvimos las escuelas abiertas cuando el gobierno las cerró en todo el país, sino que estamos trabajando en mejorar la calidad educativa. Después serán los chubutenses los que verán que parte de nuestro plan les puede servir en su provincia, yo no voy a sugerirles desde acá lo que tienen que hacer”.

REPARTO INJUSTO

Desde ADNSUR planteamos a Rodríguez Larreta el sentimiento de injusticia que vive una provincia que es la cuarta exportadora pero es la última en recibir ingresos nacionales, a lo que respondió que “con toda razón piensan eso, tienen razón, porque el kirchnerismo ha hecho de la Argentina un país unitario. Si vos mirás en la historia de la Argentina, nunca hubo tanta concentración de recursos en el gobierno nacional respecto a las provincias y los municipios”.

Cristina Kirchner 2023 ¿sí o no?

Cuestionó que “la mayoría de los fondos van al gobierno nacional, somos un país unitario, hay que cambiar eso. Tenemos que volver a ser un país federal como dice nuestra Constitución. Esto significa que Chubut debería ser responsable de generar sus recursos, si tienen una industria productiva enorme”.

Pero advirtió que esto implica que “también debe ser responsable después de los resultados. No puede ser que para hacer una ruta en Chubut tengan que venir a golpear una puerta acá al gobierno nacional, hablar con un burócrata que quizás no estuvo en Chubut nunca, porque eso es lo que sucede a veces”.

“Hay que poder cambiar eso, los chubutenses deberían poder decidir qué hacen con el dinero: una ruta, o mejoran un puerto, o harán un puente, lo que sea, viviendas. Las obras las tiene que definir Chubut con su dinero, no venir a golpear la puerta al gobierno nacional”, planteó como un dogma de su plan de gobierno.

Ante la crítica al kirchnerismo, se le planteó que en el gobierno de Mauricio Macri durante 4 años no se cambió el sistema, y su respuesta fue que “el kirchnerismo estuvo 16 de los últimos 20 años; el que generó la concentración de fondos en el gobierno nacional, fue el kirchnerismo. Macri, si vos mirás, dio un paso importante, que fue la devolución del 15 % de la Anses, que es plata a todas las provincias que se devolvió en 5 años”.

Admitió que esto no es suficiente, porque en realidad “hay que cumplir con la Constitución y redefinir la Ley de Coparticipación. Eso requiere mayorías importantes en el Congreso que Macri no tenía”.

“Pero para mirar la responsabilidad, de los últimos 20 años, 16 estuvo el kirchnerismo. Ahí está el problema, hay que cambiar esta tendencia. Hay que dejar de ser un país unitario y volver al federalismo, así lo dice la Constitución, así lo concibió Alberdi”, concluyó Horacio Rodríguez Larreta.