A medida que se acerca el plazo para la inscripción de candidaturas en la Justicia, este viernes se oficializó la ruptura de la alianza electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, liderado por Mauricio Macri. Esta decisión se hace evidente en la provincia de Río Negro, donde el macrismo decidió desvincularse de LLA, a pesar de que en otros distritos continuarán compitiendo juntos en las elecciones programadas para el 26 de octubre. La ruptura se produce en un contexto de tensiones por la selección de candidatos, y en Río Negro, la figura de Alberto Weretilneck, un gobernador que mantuvo una relación de cooperación con el gobierno nacional en el Congreso, añade un matiz a esta dinámica electoral.

El quiebre en ese distrito se produjo en las últimas horas a raíz de que Santiago Viola, apoderado legal de LLA y uno de los colaboradores más estrechos de Karina Milei, la gerente del partido del oficialismo nacional, les confirmó a las autoridades locales de Pro que Lorena Villaverde encabezará la boleta de senadores nacionales en Río Negro. A su vez, les avisó que los amarillos solo tendrían el segundo puesto de la lista de diputados nacionales y que deberían buscar a una candidata. Liderados por el legislador provincial Juan Martin, un hombre cercano a Patricia Bullrich, pero que mantiene un diálogo fluido con Macri, los dirigentes de Pro consideraron inaceptable la propuesta de los Milei por varias razones.

¿Cómo beneficiará a Río Negro y Neuquén el nuevo pacto por las represas hidroeléctricas?

Por un lado, los representantes de los Menem y Karina Milei les habían prometido un lugar “entrable” para un varón. El postulante iba a ser Martin, titular de Pro en el distrito. Además, los macristas objetan la figura de Villaverde y se niegan a compartir la boleta con ella. “Aún tiene que dar explicaciones por las acusaciones públicas sobre sus vínculos con el narcotráfico; es un límite moral”, remarcó Martin en diálogo con La Nación.

Por lo tanto, después de comunicarse con Bullrich y Macri, el jefe de Pro en Río Negro decidió ejecutar la cláusula que contenía el acuerdo que habían sellado hace apenas una semana con LLA y abandonaron el frente opositor a Weretilneck. Por estas horas trabajan para anotar las candidaturas para competir en soledad en las elecciones de octubre.

GNL argentino: Southern Energy avanza con más de 30 acuerdos para vender producción desde Río Negro

“Nosotros creíamos que ir juntos era la mejor manera de enfrentar al kirchnerismo, pero esto no puede ser a cualquier precio. El límite es cuando nos dijeron que la lista la iba a encabezar una diputada sobre la cual hay denuncias gravísimas, que hablan incluso de narcotráfico, o a quien la Justicia acaba de embargar por una serie de estafas con venta de terrenos”, puntualizó Martin, quien estuvo la semana pasada en el despacho de Villaverde para firmar la alianza entre Pro y LLA.

Desde el búnker libertario afirman que el titular de Pro intentó “colarse” en la lista de diputados. En otras palabras, creen que se queja porque quedó herido de las negociaciones por el reparto de puestos codiciados. Y lo acusan de haber sido siempre “funcional al sorismo”. Es más, siembran sospechas sobre su presunto vínculo con Martín Soria y la coalición Juntos Somos Río Negro. “Trato de colarse en la lista. Cuando vio que no podía regresó a su estado original”, expresaron.

Se abre la convocatoria al XIII Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado de La Coope

La actual diputada y delegada de Karina Milei en Río Negro es una empresaria vinculada al turismo. Estudió contaduría en la Universidad Nacional de Comahue y reside en Cipolletti. Desembarcó en el Congreso en 2023 con el triunfo de LLA a nivel nacional.

En el último año, Villaverde fue investigada por presunta estafa vinculada a una rifa en el club Las Grutas. En febrero pasado, la Justicia archivó esa causa porque no encontró elementos para acusar a la diputada. Su expareja, José Maria Clemant, un exconcejal de Juntos Somos Río Negro, también enfrentó causas por lavado de dinero. Y hace pocos días su empresa fue embargada por 50 millones de pesos en un caso por daños y perjuicios por las demoras en un desarrollo inmobiliario en las grutas, según consignó Diario de Río Negro.

Segundo día de paro total de camioneros en Vaca Muerta por deuda salarial de NRG

Según indica La Nación, los voceros de LLA expresaron que “las causas de Villaverde son públicas, como también sus explicaciones a la Justicia”. “Es raro que Martin salga a decir esto cuando firmó la semana pasada la alianza y estaba sonriente. ¿Qué pasó? La única explicación es que se vendió y le hace el juego al gobernador”, manifestaron cerca de Villaverde.

En LLA vinculan las denuncias con el supuesto intento del oficialismo local de desgastar a los referentes de Milei. “La única cuestión judicial es un reclamo a su empresa, que es del ámbito privado. Donde es dinero y lotes que son productos de su actividad particular. Lorena no tiene ni tuvo ninguna causa sobre la utilización de dinero público o del Estado para su beneficio”, manifestaron.

Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

A pesar de que tiene afinidad con Martin, actual legislador de Pro en Río Negro, Bullrich no logró contenerlos para evitar una fractura. Macri también fue informado de la jugada, pero puso menos trabas a la salida de los representantes de Pro. En rigor, el expresidente les había dado libertad de acción a sus lugartenientes en todo el país para que negocien el mejor trato posible. Es que Macri se aferra a la tesis de que Pro debe sortear el proceso electoral de este año con un kit de supervivencia para soñar con una reconstrucción en 2027.

De inmediato, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, uno de los referentes del frente Provincias Unidas, un espacio alternativo a Milei y el kirchnerismo, se solidarizó con las autoridades de Pro en Río Negro. Martin desgranó los motivos de la decisión de Pro de romper el pacto con Milei en Río Negro. En concreto, los macristas repiten que acompañan el rumbo trazado por el Presidente y concuerdan en su agenda de reformas económicas. Pero chocan con los armadores políticos de Milei.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Según el titular de Pro en la provincia, Milei necesita a “los mejores candidatos para defender el cambio”. “Nuestro problema es Villaverde. Hasta último momento negaban que ella fuera la candidata”, lamentó Martin. La maniobra de la Casa Rosada detonó el entendimiento con el macrismo. “Los propios armadores de La Libertad Avanza lograron algo que ni Weretilneck había podido hacer: dividir a la oposición”, despotricó el jefe de bloque de Pro, primera minoría en la Legislatura de Río Negro.

En cambio, Aníbal Tortoriello, un exdirigente de Pro que se alejó del partido y armó el espacio “Creo”, se mantendrá en la coalición con los libertarios. Hace siete días, Villaverde había celebrado su alianza con Pro y Creo, sobre todo, porque entendía que pudo conseguir unir a dos exrivales: Martin y Tortoriello.

Qué patrimonio declararon los diputados patagónicos: Tortoriello, Ávila y Reyes, los primeros del podio de propiedades y ahorros

Actualmente, Sergio Capozzi, oriundo de Bariloche, forma parte de la bancada que conduce Cristian Ritondo en Diputados. Ingresó al Congreso de la mano de Bullrich, quien apostó por él en los comicios de 2023. En ese momento, Martin fue el jefe de campaña de Capozzi. A diferencia de la ministra de Seguridad u otros dirigentes del bullrichismo, como Diego Valenzuela, el titular de Pro no sacó los pies del plato y evitó afiliarse a LLA. Debido a que no se pintó de violeta, logró preservar su relación con Macri, quien no interfirió en la decisión de Pro en Río Negro, donde se pondrán en juego dos diputados y tres senadores.

Hasta hoy, LLA y Pro compartían un frente electoral en diez de los veinticuatro distritos del país. Por ejemplo, competirán juntos en Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, La Pampa y Misiones. Y se enfrentarán en Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y San Juan, entre otros.

Crece el conflicto en Vaca Muerta por despidos: fuerte reclamo de Petroleros Jerárquicos

Fuente: La Nación