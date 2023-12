Ricardo Sastre reconoció que evalúa el ofrecimiento para ser subsecretario de Pesca de Nación

El actual vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, reconoció que recibió un ofrecimiento para hacerse cargo de la Subsecretaría de Pesca de la Nación en el gobierno nacional del presidente electo Javier Milei que asumirá el próximo domingo 10 de diciembre.

“La verdad es que sí. Me han hecho algún tipo de ofrecimiento y es un tema que lo estamos evaluando” respondió Sastre cuando se lo consultó al respecto. Y agregó: “es un honor y un gusto que me tengan en cuenta para un cargo de tanta envergadura”.

En una entrevista con LU17 de Puerto Madryn explicó que “finaliza mi mandato de vicegobernador el fin de semana y uno tenía la intención de acompañar desde afuera a Gustavo (Sastre) en Puerto Madryn y a (Ignacio) Torres en la provincia porque la gente necesita de aportes que se puedan hacer desde los distintos sectores para salir de un contexto de crisis” reflexionó.

En relación al ofrecimiento para sumarse al nuevo gobierno nacional, en la Subsecretaría de Pesca, dijo que “es un tema que lo estoy evaluando”, anticipando que “voy a tener algunas reuniones con distintos sectores que tienen que ver con la actividad pesquera y veremos si tomaremos alguna decisión en conjunto”.

“Hay un ofrecimiento desde las autoridades que han sido electas a nivel nacional” confirmó Sastre y expresó: “Obvio que lo he hablado con el gobernador electo (Ignacio Torres) también. Acá el modo campaña finalizó, me parece que la dirigencia política tanto de los que estuvieron gobernando como los que van a asumir ameritan un gesto de madurez, sinceridad y que todos puedan aportar para salir de esta crisis” insistió.

Agregó en relación a lo que viene para el país que “no pasa por los cargos que nos toquen o no ocupar. La ciudadanía cuando elige no se equivoca y da un mensaje claro. A mí me tocó competir en la fórmula de la gobernación, perdimos por muy poco margen, pero perdimos. Y estaba totalmente decidido a acompañar desde el lugar que me toque y entendiendo que nos tocaba desde afuera”, expresó en relación a cómo seguirá su actividad luego de dejar de ser vicegobernador.

Remarcó que “más allá del ofrecimiento, lo estoy analizando. Lo voy a analizar en conjunto y también con algunas conversaciones con el sector y veremos cuál es la decisión que tomamos en las próximas horas porque tampoco hay mucho tiempo como para poder definirlo”, explicó.

Luego dijo que Puerto Madryn “está posicionado” en lo que respecta a la actividad pesquera del país, pero indicó que “lo que pasa es que siempre existieron esos regionalismos que no conducen absolutamente a nada. Mar del Plata y Puerto Madryn son los puertos más importantes de la pesca en el país” afirmó. Y agregó: “el Puerto de Rawson, más allá que sea más pequeño y que entren embarcaciones de menor porte, la verdad es que tiene una actividad de excelencia”.

Para concluir dijo que en materia pesquera “lo que hay que trabajar es por la igualdad de condiciones” y reflexionó que “siempre hay muchas cosas por hacer. La actividad creció muchísimo en el país y eso tiene que ver con que se han hecho controles exhaustivos del recurso”, opinó.

Asimismo, señaló que “nuestra provincia es una de las que más aporta en el contexto nacional en la pesca” aunque sostuvo también que “hay puertos en Santa Cruz a los que también hay que darle oportunidades”. Y hablando de la Patagonia sostuvo la necesidad “de hacernos respetar y valer por lo que nosotros aportamos al contexto nacional”.