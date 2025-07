El periodista Ricardo Bustos oficializó su decisión de postularse como candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Chubut.

Tras más de cuatro décadas en el periodismo, sorprendió al contar que decidió dar el salto a la política partidaria para “ser parte del cambio que propone Javier Milei” y aportar al Congreso “manos que defiendan las reformas necesarias”.

Con un extenso recorrido ideológico vinculado al liberalismo, Bustos se definió como un votante históricamente coherente: "Desde los 18 años que voto siempre elegí lo más parecido al liberalismo: desde la UCeDé hasta Milei. Hoy, decidí dar la cara, ser candidato y militar en un espacio que necesita construir más estructura y más discurso provincial", afirmó en diálogo con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite por canal 12.

FUERTES CRÍTICAS A TREFFINGER

Uno de los pasajes más candentes de la entrevista fue su crítica directa al presidente del partido en Chubut, el diputado César Treffinger. "No se puede conducir un partido desde Buenos Aires y sin hablar con la prensa”.

“Agradezco que nos haya dado el sello pero eso no lo habilita a decidir todo de manera cerrada. No hay internas, no hay diálogo, no hay territorio", disparó.

También denunció que fue expulsado de grupos internos por “opinar distinto” y que fue acusado falsamente de "pautero", algo que consideró "ridículo y ofensivo".

“Yo no vivo de la política, nunca cobré un peso de ningún gobierno. No tengo pauta, nunca la quise y la detesto*. Estoy en esto por convicción, no para poner a mi hijo como asesor ni buscar acomodos”, aseguró.

A diferencia de otros dirigentes, dijo que si llega al Congreso, no buscará hacer una diferencia económica sino formar parte de "una herramienta para que la gestión de Milei tenga respaldo legislativo".

“QUE NOS DEJEN CORRER A TODOS”

Consultado por la interna partidaria, Bustos fue tajante: “Las candidaturas las va a definir una junta que nadie conoce, donde están Treffinger, su hijo Valentín y cuatro más. Eso no es libertad. Yo pido que nos dejen correr a todos y que el mejor represente al espacio. El liberalismo se trata de competencia, no de imposiciones”.

Bustos también cuestionó la falta de discurso provincial de LLA en Chubut. “No alcanza con que Milei tenga buena imagen. Hay que explicar por qué hace lo que hace y qué proponemos para la provincia. En Comodoro, en Trelew, en Esquel, necesitamos referentes que hablen de lo local. Nosotros ya estamos formando cuadros para eso”, destacó.

“HABÍA QUE FRENAR”

En el plano económico, defendió con firmeza el ajuste que lleva adelante Milei. “Argentina estaba al borde de una híperinflación. Había que frenar. Las rutas están mal pero se destruyeron en 20 años. No se puede exigir todo en seis meses. Milei cortó la inflación sin emitir y está desregulando para liberar la economía. Eso es empezar a cambiar en serio”, consideró.

Al mismo tiempo, reconoció que el ajuste tiene un costo social pero aclaró que “los liberales no tenemos el corazón de hierro”. “Se duplicó la asistencia directa a los más pobres y se eliminó el clientelismo. No se abandonó a nadie, sólo se cambió la forma. Asistencialismo sí, pero sin intermediarios”, planteó.

“DECIDÍ JUGARME POR ALGO EN LO QUE CREO”

Sobre su estilo, se mostró en sintonía con el rumbo de Milei aunque con matices. “Yo no soy de gritar ni de insultar, no es mi forma. Pero entiendo que hacía falta alguien con menos modales para sacudir la modorra. Preferible alguien que dice las cosas como son a otro que habla bonito y nos hunde como Massa”, expresó.

Finalmente, Bustos cerró con una reflexión personal sobre su paso del periodismo a la política: “Es una contradicción, lo sé, pero decidí jugarme por algo en lo que creo. Me muevo por convicciones, no por cargos. Y si alguien mejor que yo aparece, me corro. Pero mientras tanto, digo: acá estoy, quiero ser candidato”.