CONGRESO
Revés para Milei: el Senado rechazó el decreto que disolvía Vialidad Nacional
También quedaron sin efecto las resoluciones presidenciales que modificaban las estructuras del INTI e INTA.
El Senado rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido dictados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan el que establecía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del INTI e INTA.
De esta manera, esa serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quedó sin efecto porque ya habían sido rechazadas por la Cámara de Diputados.
Tras el rechazo a los vetos, comienzó el debate por la Ley de financiamiento universitario.
Noticia en desarrollo
Con información de Noticias Argentinas, editada por un periodista de ADNSUR
