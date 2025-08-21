El Senado rechazó este jueves cuatro decretos delegados y un DNU de relevancia que habían sido dictados por el gobierno de Javier Milei, entre los que se destacan el que establecía la disolución de Vialidad Nacional y los que modificaban las estructuras del INTI e INTA.

De esta manera, esa serie de resoluciones del Poder Ejecutivo, motorizadas desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, quedó sin efecto porque ya habían sido rechazadas por la Cámara de Diputados.

Tras el rechazo a los vetos, comienzó el debate por la Ley de financiamiento universitario.

Noticia en desarrollo

