Este lunes se difundieron nuevos audios que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se le escucha criticando la gestión política del Gobierno y cuestionando a varios funcionarios cercanos al Presidente.

Las grabaciones fueron reveladas en el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial y Mauro Federico. En el primero de los cuatro audios, el exfuncionario realizó comentarios contra una persona identificada como Sandra, que todo indica sería Pettovello, ministra de Capital Humano y considerada por Javier Milei como una de las funcionarias más relevantes y destacadas.

"Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo groso también con Diana Mondino. No, no, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, ¿viste? Medio, medio. Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra... Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo“, continúa en el mensaje.

Y el primer mensaje que se conoció cerró: "No, esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. Medio pelotuda. O sea, la mina se hace la repelotuda, ¿me entendés? Javier desentendido de todo".

Según señaló el propio Rial en su programa, estos audios datan de “entre agosto del año pasado y hasta principios de este”. Así, en un segundo mensaje, Spagnuolo habla nuevamente de quien se presupone que es Pettovello y sobre su relación con el jefe de Estado.

"Sandra está de diez con Javier. Javier la banca a Sandra y, y no tiene por qué no bancarla. No tiene por qué no bancarla porque Sandra... está haciendo bien las cosas en su ministerio. Lo que tiene que hacer, lo está haciendo. Pareciera como que les chupa un huevo, ¿no?“, se escucha en lo que fue el segundo audio que se conoció en el programa que va por C5N.

Y añade: "Ahí estoy de acuerdo con Sandra, que siempre, siempre me lo dijo Sandra: ‘Tú sostén es Javier y mientras te sostenga Javier no te saca nadie’. Y la verdad que si fuera por los Menem, yo estaría en mi casa hace rato y que me banca Javier“.

De esta manera, Spagnolo hace referencia a Eduardo “Lule” y Martín Menem, parte clave del Poder Ejecutivo. Justamente, el presidente de la Cámara de Diputados habló este lunes por primera vez y fue el único funcionario en expresarse al respecto.

En diálogo con A24, Menem señaló: "Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones. Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por ”Lule" Menem y por Karina Milei“.

Justamente, en el tercer audio que se conoció en el programa, se escucha a Spagnuolo apuntar directamente contra uno de los principales asesores que tiene la Secretaria general de la presidencia y cuestiona la relación que tienen. "Yo no puedo creer este Lule Menem... Qué mierda tiene Karina, la puta madre“, comienza esta parte.

"Aparte, otra cosa: falla la política en este gobierno. A mí Ramiro no me cae bien porque no es nada, porque nunca se ha portado bien conmigo, pero no estuvo bien lo que hicieron. Se le limpiaron de un plumazo. No, no, no, no, no se paga bien... Claramente no se pagan bien las cosas“, asevera en el audio donde menciona el nombre de quien se presupone que es Marra, el ex integrante de La Libertad Avanza.

Por último, en el cuarto mensaje que se dio a conocer en el programa de Rial y Federico, el ex director de la ANDIS apunta contra otro funcionario clave en la gestión libertaria como lo es el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Sturzenegger me dijo: ‘Te voy a mandar una persona para que te ayude a dar de baja las pensiones’ y yo dije ‘genial, Federico, necesito toda la ayuda posible’ ¿Viste? Yo con esa humildad. Me manda un estúpido, me manda un estúpido, pero un estúpido. Que me empieza a cuestionar absolutamente todo. Pero cuando te digo absolutamente todo, es absolutamente todo. Entonces, me empieza a hacer las cuentas, qué sé yo. Yo le digo: ‘Mirá, voy a mandar a Chaco treinta médicos, treinta días y con eso vamos a auditar 23.000 pensiones’, que sé yo. Entonces, el flaco agarra un cuadernito, se pone a hacer cuentas y me dice: ‘No, mirá, a mí me da que con lo que vas a mandar vos, podés auditar, a lo sumo, mil doscientas pensiones en treinta días’“, señala el cuarto mensaje.

Por último, la muestra cerró con otro audio fuera de contexto, que no se entendió a qué hacía referencia: “Hay datos muy precisos, estos que hablan de Nordelta, dónde se juntaron y qué sé yo, ya son datos muy, muy precisos. Sí, ya son cosas que no sé de dónde salen. Muy precisas”.

Con información de Infobae