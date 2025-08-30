Reunión de emergencia en la Casa Rosada ante filtraciones de audios y posibles nuevos videos de funcionarios

El viernes por la noche se llevó a cabo una reunión de carácter urgente en la Casa Rosada para analizar la crisis política generada tras la divulgación de audios comprometidos y ante la posibilidad de que este sábado se difundan nuevos videos que involucrarían a funcionarios clave del Gobierno.

La situación despertó gran preocupación en el oficialismo, que busca limitar el impacto político y evitar que las filtraciones tomen mayor alcance.

Según informó Noticias Argentinas, el encuentro reunió a miembros del Gabinete y asesores cercanos, con el objetivo de definir una estrategia de respuesta coordinada. La reacción de Adorni tras los audios filtrados de Karina Milei: “Un escándalo sin precedentes”

Los rumores sobre la inminente aparición de más material aumentaron la tensión en Balcarce 50, mientras desde el oficialismo admiten que la situación podría complicarse aún más en los próximos días.

Qué dicen los audios atribuidos a Karina Milei

Los registros aparecen en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En uno de los fragmentos se escucha: "No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos".

En otro pasaje, la funcionaria lanza un reproche: "Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".