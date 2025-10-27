El mapa político de Neuquén volvió a teñirse de violeta tras las elecciones legislativas de 2025. Con 134.985 votos (35,98%), y con el 92,07% del padrón escrutado, La Libertad Avanza se quedó con dos de las tres bancas en el Senado de la Nación.

De esta forma, Nadia Márquez y Pablo Cervi, ambos actuales diputados nacionales, pasarán a ocupar sus nuevos lugares en la Cámara Alta del Congreso a partir de diciembre. El resultado consolida la presencia libertaria en el Parlamento y marca un nuevo capítulo en la política neuquina.

“Es un resultado que reafirma el mensaje de cambio que los neuquinos expresaron en las urnas”, resumieron desde el espacio libertario, tras una elección que también reflejó el fortalecimiento del voto opositor.

La Neuquinidad logró una banca con Julieta Corroza

En segundo lugar se ubicó el espacio La Neuquinidad, que alcanzó 110.708 votos (29,27%) y aseguró una banca en el Senado. La actual ministra provincial Julieta Corroza será quien represente a la fuerza en la Cámara Alta.

Con este resultado, el oficialismo provincial logró mantener representación en el Congreso, aunque con un menor peso político frente al avance libertario. Corroza, figura cercana al gobernador Rolando Figueroa, asumirá en diciembre con el desafío de defender los intereses neuquinos en un escenario nacional de alta tensión económica y política.

El gran perdedor de la jornada fue Fuerza Patria, que con 52.723 votos (13,94%) no consiguió retener ninguna de las dos bancas que hasta ahora ocupaba en el Senado. Dejarán sus cargos Silvia Sapag —que buscaba la renovación— y Oscar Parrilli, cuyo mandato finaliza este año.

El resultado significó una fuerte caída para el espacio que históricamente había mantenido presencia en el Congreso en nombre del kirchnerismo neuquino. Con esta derrota, el bloque pierde peso dentro del mapa político provincial y nacional.

Cómo se reparten las bancas en el Senado

El sistema de distribución de bancas en el Senado de la Nación es diferente al de Diputados. En cada provincia, el partido o la alianza que obtiene la mayoría de los votos se queda con dos bancas, mientras que la tercera corresponde al segundo. No importa la diferencia de votos entre ambas fuerzas, lo que asegura la representación de la oposición en la Cámara Alta.

En cambio, en Diputados, el reparto depende del porcentaje obtenido y de si el ganador logra duplicar al tercero, lo que define cuántos escaños se adjudican.

Los demás partidos y su desempeño

Más atrás en los resultados se ubicaron:

Más por Neuquén, el espacio del titular de ATE, Carlos Quintriqueo, que obtuvo 29.929 votos (7,91%).

Fuerza Libertaria, encabezado por Carlos Eguía, con 21.611 votos (5,72%).

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con Andrés Blanco y Priscila Ottón como candidatos, que alcanzó 18.181 votos (4,78%).

En los últimos lugares quedaron Desarrollo Ciudadano, el partido de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz, con 5.457 votos (1,43%), y el Nuevo MAS, que sumó 3.792 votos (0,99%).