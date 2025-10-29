El escrutinio definitivo que se está realizando en el edificio de la Legislatura provincial aportará cifras finales de la elección del pasado domingo en Chubut, donde La Libertad Avanza y Unidos Podemos se quedaron con las dos bancas de diputados que estaban en juego. Sin embargo, nada de lo que ahí suceda servirá para sanar las heridas que dejó la campaña en el peronismo local.

Esas diferencias fueron expresadas en la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles. “Competimos contra aparatos estatales grandes como el nacional y el provincial. Ni siquiera tuvimos el apoyo de nuestro municipio; fueron más funcionales al gobierno de Torres que a nuestro candidato”, aseguró la concejala Maite Luque, del bloque Arriba Chubut.

La referencia a “nuestro municipio” apunta a la gestión del intendente Othar Macharashvili, que ya había sido señalada por Juan Pablo Luque, diputado electo, en el discurso brindado la noche de los comicios. "Hasta en mi propia ciudad no tuvimos apoyo. Ningún municipio grande estuvo del lado nuestro: ni Rawson, ni Trelew, ni Esquel, ni Madryn, ni Comodoro", había asegurado el exintendente de la ciudad petrolera.

Desde su banca, la exsubsecretaria de Educación y Políticas Públicas destacó que, a pesar de esa falta de apoyo, “todas las grandes ciudades eligieron a nuestro candidato por sobre la candidata de Torres”.

Por otra parte, cuestionó la campaña realizada por Despierta Chubut, el frente encabezado por el gobernador Ignacio Torres, que llevó como primera candidata a diputada a Ana Clara Romero y quedó en tercer puesto a nivel provincial.

“Entendemos que la elección de la candidata tuvo que ver con el pago de intereses políticos o personales, pero nada tenía que ver con el interés de los chubutenses. El gobernador inaugurando obras aun en veda, las ciudades empapeladas con la cara del gobernador. Seguramente la decisión que tomó de encabezar esta campaña habrá sido con el asesoramiento de ‘jóvenes brillantes’ como él, pero que no arriesgaron nada más que la calidad de vida de los chubutenses, con la cantidad de plata que gastaron en esta campaña", analizó la concejala.

Pedidos de renuncia y una grieta que se profundiza

Este lunes, horas después de las elecciones, se conoció que el intendente Othar Macharashvili le había pedido la renuncia de todos sus colaboradores para dejar afuera a quienes “juegan” para su antecesor en el cargo.

El pedido había sido formulado el viernes, previo al desenlace de los comicios, pero trascendió una vez conocidos los resultados. En reunión con todo el gabinete, Macharashvili solicitó a sus colaboradores que pusieran sus renuncias a disposición, con la firma al pie.

Tal como contó ADNSUR, la decisión tiene que ver con desconfianzas que fueron creciendo en el último tiempo, según se comentó en pasillos de Moreno 815, en particular hacia quienes identificó como funcionarios que están trabajando activamente para Juan Pablo Luque.

El intendente se siente fortalecido tras el resultado de las elecciones del domingo, en las que la libertaria Maira Frías se alzó con el primer lugar, relegando al segundo a Luque y dejando sin banca a Ana Clara Romero.

Para Macharashvili, los números le resultan positivos. Si antes de la elección se creía que un triunfo claro de Luque le hubiera dado plafón para condicionar al actual intendente, pensando en la proyección hacia 2027.

Ahora, en cambio, con la pérdida de 24.000 votos en la provincia, de los cuales 9.000 fueron un retroceso en Comodoro, Luque tiene un margen más acotado, lo que termina fortaleciendo a Othar, según evalúan en su entorno más cercano. “Si Juan Pablo quiere ser candidato en 2027, va a tener que acordar con nosotros”, dicen desde despachos cercanos al intendente.