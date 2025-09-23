Personal municipal de la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, inició este martes trabajos de reacondicionamiento y refacción en los paseos costeros de los barrios Centro, Km. 3 y Presidente Ortiz.

Al respecto, el secretario Miguel Gómez explicó que, con el propósito de acondicionar los espacios públicos en vísperas de la época estival, “se van a levantar y reemplazar los bancos que están rotos, y también se cambiarán las baldosas sueltas”. Por otra parte, informó que las cuadrillas continuarán con el mural del extremo norte y el pintado de las barandas para ponerlas en condición.

En relación al cronograma de intervención, el subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, afirmó que las tareas se extenderán aproximadamente por una semana y media. “Inicialmente vamos a estar finalizando con todos los trabajos que abarcan limpieza, saneamiento y arreglos de los juegos aeróbicos del paseo costero, para luego continuar con los trayectos de Km. 3 y Km. 5”.

En la misma línea, indicó que en el paseo costero de Presidente Ortiz “se repararon los cables soterrados de las luminarias, por lo que ya quedó iluminado, brindando seguridad y tranquilidad a los vecinos y a quienes realizan actividad física diariamente en el lugar”.

En el marco de los convenios firmados con el Municipio, la Cooperativa finalizó la obra del colector cloacal que conecta a los barrios Fracción 14 y Fracción 15 al sistema cloacal. Además, si se ejecutan algunas obras complementarias también beneficiará a un sector de Bella Vista Sur y a nuevos loteos aledaños.

Se trata de la construcción del colector cloacal en la calle Código 748, una obra realizada con financiamiento municipal en el marco de un convenio específico. Esta infraestructura permitirá incorporar a los barrios Acceso Sur y Cordón Forestal al sistema cloacal de la ciudad, beneficiando a más de 2.000 familias.

La obra contempló la instalación de 2.160 metros de cañería, la ejecución de 39 bocas de registro y el enlace con el colector existente en la intersección de avenida Chile y la calle Padre Corti. Los trabajos incluyeron además cruces de canales pluviales y de un subacueducto, lo que representó un desafío técnico muy significativo.

“Es una obra muy importante porque se trata de un sector con napas muy saturadas, donde los pozos ciegos se llenan rápidamente y generan problemas de saneamiento. Con este colector, asumimos el compromiso, junto al Municipio, de dar una solución estructural a las familias que viven en este sector, mejorando sustancialmente su calidad de vida”, destacó Matías Acuña, jefe del Servicio de Saneamiento de la SCPL.