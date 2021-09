Este jueves renunció el secretario de Gobierno del Gabinete Municipal de Trelew, Federico Ruffa, producto de una interna dentro del gabinete. Su alejamiento del cargo tiene que ver con una situación con un hombre de la máxima confianza del intendente Adrián Maderna, como es el secretario de Acción Social, Héctor Castillo.

Según publica Diario Chubut este jueves por la mañana Ruffa presentó su renuncia al cargo. Se trata de un hombre muy cercano a José Glinski, precisamente llegó al municipio de Trelew de la mano del actual director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a partir de un acuerdo con Maderna que se rompió ahora a una semana de las elecciones.

La renuncia tiene relación con la denuncia policial realizada el miércoles por Héctor Castillo, por un presunto amedrentamiento realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y que vinculaba a los contactos de Federico Ruffa.

"Presente la renuncia a primera hora de la mañana", dijo este jueves por la mañana Federico Ruffa, en diálogo con Radio Chubut. "Yo no voy a compartir un gabinete con una persona que puede llegar a decir las cosas que se hicieron trascender", manifestó. Y dijo que "La mayoría de las cosas las desconozco. La verdad que me parece muy extraño. No entiendo como puede circular una versión como la que se intentó circular", sostuvo y agregó que " son versiones absolutamente falsas" de que haya "amedrantamiento".

"Yo lo que sé, es que tengo palabra y no puedo compartir un gabinete con alguien que puede denunciar esas cosas sobre mi persona", dijo tras reconocer que se lo vinculaba a él con el envió de la PSA a la oficina de Castillo. "Entiendo que si y eso es lo que no estoy dispuesto a tolerar", aseveró.

"EN ESTA SE EXCEDIÓ"

Por su parte, el secretario Héctor Castillo reconoció una discusión con Federico Ruffa "pero nunca pasó a mayores". Pero “luego me encuentro con la Policía de Seguridad Aeroportuaria haciendo circo frente a la secretaría. En esta se excedió”.

“El martes se accidentó mi hijo y pedí uno días al intendente para cuidarlo. Cuando llego a mi lugar de trabajo me encontré con la Policía de Seguridad Aeroportuaria sacándole fotos a mis hijos que habían ido para saber que había pasado”, contó sobre lo sucedido con la PSA. Y agregó que “no todo el mundo tiene los contactos que tiene Ruffa con la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, opinó el funcionario en dialogo con Cadena Tiempo.