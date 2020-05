RAWSON (ADNSUR) - La provincia de Chubut no firmó todavía ningún tipo de contrato con banco alguno, así como tampoco se encararon aún negociaciones oficiales ni se realizaron pagos para el reperfilamiento de la deuda provincial que asciende aproximadamente a 900 millones de dólares, según se desprende de las respuestas realizadas por el ministro de Economía, Oscar Antonena, al pedido de Informes enviado a instancias del diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni.

Hay que recordar que hace algunos meses se había firmado el Decreto Nº 122/20 que autorizaba a la contratación de los bancos JP Morgan Chase Bank N.A. y Citicorp Capital Matkets S.A., pero luego se resolvió que la renegociación de la deuda la lleve adelante la firma suiza UBS, lo que motivó el pedido de Pagliaroni para que el ministro de Hacienda “brinde precisiones sobre los alcances de la designación de UBS para renegociar la deuda en dólares de Chubut” y que se informe si se dictó con posterioridad al decreto 122/20, “algún instrumento que autorice la contratación o vinculación con UBS” y caso positivo, que se gire la copia del mismo.

La respuesta de Antonena fue que “hasta la fecha no se ha contratado ningún otro Estudio o Consultora especializado en la materia” y en otro punto, asegura que “las firmas JP Morgan Chase Bank N.A. y Citicorp Capital Markets S.A. no han efectuado tarea alguna en el marco de lo autorizado por el Decreto 122/20, ya que ni siquiera se suscribió Carta Mandato o Acuerdo con dicho Consorcio. Por tal motivo, no se efectuaron ni deben efectuarse pagos a dichas firmas bajo ningún concepto ni se ha llegado a efectuar una propuesta de refinanciación a los tenedores de los bonos de deuda de Chubut”.

A continuación, sostiene que la firma UBS “no participó hasta la fecha en ninguna tarea vinculada con la refinanciación de la deuda pública provincial, razón por la cual tampoco se ha efectuado pago alguno”.

También remarca en la respuesta que “no se ha suscripto Carta Mandato entre el Gobierno Provincial y las firmas JP Morgan Chase Bank N.A. Sucursal Buenos Aires y Citicorp Capital Markets S.A, así como tampoco con ninguna otra firma”.

Y respecto a la consulta sobre si una renegociación de este tipo requiere acuerdo legislativo, el ministro respondió de manera negativa, y sostuvo que en todo caso esto necesario de haber una nueva toma de fondos frescos. En la respuesta, expresa: “cabe aclarar que los Estudios Proficio S.A. y LCG S.A. han sugerido a la Provincia que en caso de una eventual emisión de nuevos títulos para captar fondos frescos, entre otras cuestiones, se consensue la carta mandato a suscribir (entre la Provincia y la entidad financiera de que se trate) y se posponga la suscripción de la misma hasta tanto se tenga la autorización legislativa correspondiente para la emisión de los nuevos bonos (ley que autorice el endeudamiento). Ello no significa que la carta mandato deba ser aprobada por la Honorable Legislatura”.

Finalmente, en la consulta el diputado de Juntos por el Cambio sostenía que los honorarios de este estudio jurídico rondarían entre los 50.000 y 70.000 dólares, por lo que cuestionaba que se le hayan abonado para una contratación que fue desestimada con la aparición de UBS. La respuesta de Antonena fue que “el Banco del Chubut S.A. informa a este Ministerio los gastos que esa institución ha abonado en el marco del Convenio celebrado con fecha 15 de enero de 2020 y que la Provincia debe reintegrar” de los cuales “se observa el pago de la primera cuota a los estudios Proficio SA y LCG SA.” en un detalle adjunto a la respuesta oficial.