A contramano de lo que se pueda suponer, estos representantes no cobran una dieta y el gobierno de Javier Milei, en septiembre de 2024, decidió suspender el pago de viáticos y pasajes. De todas maneras, ocupar una banca en el organismo tiene sus beneficios: además de participar de las discusiones de la región, para algunos dirigentes también puede ser un refugio político o una plataforma de despegue.

Del total de los parlamentarios argentinos, 24 se eligen por las provincias y el 19 restante en forma directa por el pueblo a distrito único. Mariano Arcioni, el ex gobernador de Chubut, y el santacruceño Franco Metaza, quien se desempeñó como director de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación en el gabinete de Cristina Fernández, fueron electos en 2023 por la lista nacional de Unión por la Patria.

La Cámara de Diputados puso fecha para votar el proyecto de Ficha Limpia: ¿qué propone la normativa?

El resto de los patagónicos llegaron como representantes de sus provincias: Fabricio Cascino por Neuquén (La Libertad Avanza), María Alejandra Más por Río Negro (Unión por la Patria), Cristian Pescara por Chubut (La Libertad Avanza), Julio Norberto Gutiérrez por Santa Cruz (Por Santa Cruz) y Alejandro Deanes por Tierra del Fuego (Unión por la Patria).

Con trayectorias completamente distintas, el rol de estos dirigentes en el Parlasur también es muy diferente. Mientras que algunos aprovechan su lugar para meterse en discusiones de fondo de la región, otros la utilizan como plataforma de despegue de su propia carrera política, ya que el organismo les permite construir contactos con dirigentes nacionales e internacionales. Pero también están aquellos que parecen estar refugiados en su banca con perfil bajísimo y sin hacer pública ninguna actividad.

Milei confirmó el final del cepo tras opinar si Gatti o Fillol fueron el mejor arquero

Mariano Arcioni, parlamentario en silencio

El caso de Arcioni es el que mejor aplica a la figura del dirigente refugiado. El ex gobernador de Chubut terminó su mandato con una muy mala imagen, pero no se retiró de la política. Aunque en 2023 su primer objetivo era ser candidato a diputado nacional, la postulación a la presidencia de su jefe político, Sergio Massa, cambió sus planes. Según los artículos de aquel entonces, el ex ministro de Economía le pidió que declinara sus intenciones pero, en compensación, le ofreció ser el segundo en la lista nacional para el Parlasur, debajo de Teresa Parodi.

La pesada agenda que tendrá la Legislatura de Chubut para febrero: reforma constitucional, pliegos judiciales y nuevos organismos

Arcioni obtuvo su banca en el organismo parlamentario regional, pero en público no parece estar muy activo. En X, la plataforma preferida de los políticos, el ex gobernador apenas hizo un retuit de la sesión en la que asumió sus nuevas funciones y no tiene publicaciones desde marzo de 2024.

En Instagram, su última publicación es del 9 de diciembre de 2023, un día antes de dejar la Gobernación. El post es un mensaje de agradecimiento por los años de mandato. De todas formas, Arcioni sí actualizó su bio en la red, donde se presenta como parlamentario del Mercosur.

Según los registros publicados en el sitio oficial del Parlasur, como parlamentario Arcioni presentó 3 propuestas de su autoría y acompañó 8 iniciativas de otros colegas. De las propias, dos fueron pedidos de sesión para definir autoridades en el organismo y la otra fue el 12 de diciembre de 2024 para solicitar una declaración en defensa de la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

Crisis ovina: La Rural presentará el reclamo de los productores patagónicos en la reunión con el Gobierno

Franco Metaza, la construcción de un nombre

Franco Metaza es la contracara de Arcioni: desde que asumió, el santacruceño parece haber entendido que el Parlasur puede ser un espacio perfecto para construir un nombre en política. El joven dirigente no solo tuvo un año de intensa actividad como parlamentario, ya que presentó 19 propuestas de su autoría y acompañó otras 19, sino que también supo capitalizar este trabajo en sus redes.

Metaza no es un dirigente de la política mainstream. Su nombre fue noticia en 2020 cuando Cristina Fernández lo designó como director de Relaciones Internacionales del Senado en reemplazo de Sabino Vaca Narvaja. En aquel momento, el sitio NotiAr lo presentó como el amigo de Florencia Kirchner. Militante de La Cámpora, antes de llegar a la Cámara baja había tenido otros puestos de relevancia. Su vínculo con los K es familiar ya que su padre, Mario, fue un histórico militante del Frente para la Victoria de Santa Cruz.

Treffinger, en contra de un acuerdo entre LLA y PRO: criticó en redes a quienes defienden una alianza

Heavy user de redes sociales, Metaza aprovecha su banca para hacerse notar. Su Instagram es una especie de bitácora de su trabajo y en diciembre de 2024 compartió un video para hacer un balance de su gestión. Además, publicó un link de donde quedaron registrados sus propuestas y sus intervenciones en el recinto. “El Parlasur ha tenido muy mala publicidad en Argentina, no así en el resto de los países, pero hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias”, contó.

Sus propuestas en el Parlasur fueron variadas: solicitó que se declare al Mercosur como una región de paz; que se condene y repudie el asesinato de la alcaldesa ecuatoriana Brigitte García y su jefe de prensa; que se impulse el desarme civil voluntario; que se declare de interés al Encuentro Plurinacional de Gordes y que se fomenten buenas prácticas contra la gordofobia. Además, expresó su solidaridad con Colombia luego de un accidente aéreo y pidió que se condene, a través de las cancillerías del Mercosur, el ataque de Israel en la Franja de Gaza “con métodos calificados de terroristas”.

Treffinger sobre el dictamen para la suspensión de las PASO: "es lo que le conviene a los argentinos"

Cristian Pescara, entre el colectivo de Trelew y las reuniones internacionales

Sin la grandilocuencia de haber sido gobernador de una provincia o de haber tenido cargos a nivel nacional, Cristian Pescara llegó al Parlasur con el sello de La Libertad Avanza, con la experiencia de haber sido un dirigente gremial de Trelew y candidato a concejal de Gustavo Mac Karthy en 2023.

Pescara es chofer de colectivo e integra la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y, a pesar de que hoy forma parte del parlamento del Mercosur, sostiene su trabajo. La decisión de Milei de suspender los pasajes y los viáticos impactó en su actividad y en el último tiempo se sumó a las reuniones de manera virtual. La motosierra del presidente implicó que los parlamentarios tengan que costear los viajes de su propio bolsillo o que se las rebusquen para conseguir financiamiento. Al parecer, no es su caso.

Macharashvili: “Tenemos que armar un frente electoral con pertenencia chubutense”

En las historias destacadas en la cuenta de Instagram de Pescara se ve que su última participación presencial fue en la sesión de junio de 2024. Según el sitio oficial del Parlasur, el dirigente presentó una propuesta como primer autor para recomendar el impulso y la articulación de acompañamiento a emprendedores. Además, acompañó otras dos iniciativas.

Más allá de que su nombre forma parte de la nómina de representantes de un organismo internacional, la actividad pública de Pescara todavía está muy anclada a lo local como dirigente de la UTA. En sus últimas publicaciones contó sobre una futura escuela de manejo en la zona patagónica o el paso a las municipalidades del transporte urbano y escolar.

El Gobierno confirmó que Argentina deja la Organización Mundial de la Salud: cuál es el motivo

Fabricio Cascino, un libertario que juega para el gobernador Figueroa

En el Parlasur se supone que las bancas representan los intereses de cada país. Sin embargo, como no puede ser de otra manera, las divisiones políticas argentinas se reflejan en el organismo. Los debates entre el kirchnerismo y el mileísmo se traducen en comunicados y declaraciones de los parlamentarios. Pero también llegan a ese plano las internas entre los propios libertarios. Ese es el caso de Fabricio Cascino, el neuquino que en el parlamento forma parte de La Libertad Avanza, pero que no duda en afirmar que al único que le debe lealtad es al gobernador Rolando Figueroa, su amigo.

Cascino no utiliza redes sociales para mostrar su trabajo, pero en la provincia su nombre es conocido. Se trata de un empresario del rubro de materiales de la construcción y que fue concejal de la ciudad de Neuquén por Unión por los Neuquinos (UNE). En el 2011 fue expulsado del bloque luego de una pelea con su compañero de bloque y actual legislador Mariano Mansilla.

Milei denunciará al director de la OMS ante la Corte Penal Internacional por "delitos de lesa humanidad"

Cascino se alejó de los cargos hasta el 2023. Llegó a la lista que lo convirtió en parlamentario a través de Leandro López y con el sello Arriba Neuquén, del que su esposa, Gisselle Stillger es apoderada, según contó el Diario RÍO NEGRO. Ese es, justamente, el partido con el que Nadia Márquez ganó su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, pero el vínculo entre ellos en la actualidad es malo. “Estoy en sus antípodas porque Márquez traicionó a nuestro gobernador”, dijo en diálogo con ADNSUR.

Francos dijo que las PASO son un "despropósito" y advirtió que al país le cuestan "unos US$ 200 millones"

El parlamentario presentó 3 propuestas de su autoría: sugirió alternativas para arancelar el nivel secundario y universitario para los extranjeros y también al sistema de salud. Además, pidió que se declare la lucha armada, social y política contra el narcotráfico. En su caso tuvo asistencia perfecta a las sesiones: “Soy empresario así que no tuve problemas para viajar porque económicamente me puedo pagar los gastos, que en general son en dólares. Y alguna que otra vez el gobierno de Figueroa me ha dado algún cuando tocaba tratar algún tema específico que le interesaba a la provincia”, contó.

Alejandro Deanes, delegado del Frente Renovador y amigo del poder

Más que representar a su provincia o a la Argentina en el Parlasur, el fueguino Alejandro Deanes parece ser un delegado del Frente Renovador en el organismo. Su cuenta en Instagram es privada y aunque su actividad en X es regular, todas sus publicaciones del 2024 fueron sobre su partido o sus jefes políticos, Sergio Massa y Malena Galmarini.

"En Chubut, impulsamos la mejor medida de todas, que es quitarle el pie de encima a la producción y al trabajo"

La vida pública de Deanes es poco conocida y solo se destaca su rol como secretario del Concejo Deliberante de Río Grande en 2011. Sin embargo, en los buscadores de internet su nombre aparece vinculado a un escándalo. En 2022, la prensa local reveló que el Instituto Provincial de la Vivienda y el Hábitat (IPV) le había concedido, sin licitación, los seguros contra incendios de todos los adjudicatarios de créditos sociales a una empresa vinculada con la familia Löffler, una de las más poderosas de la zona. El parlamentario figura en las crónicas como socio de la compañía mencionada.

Cristina Fernández cruzó a Milei por la denuncia del cobro de la Zona Austral: "Sos igual de casta que Macri"

El asunto llegó a los medios nacionales. Revista Crisis contó que Deanes fue quien se presentó como “productor asesor de seguros” en nombre de la empresa para cobrar las primeras pólizas.

Por lo demás, no abundan las noticias de Deanes. En su actividad como parlamentario presentó 4 propuestas y acompañó otras 35. Entre los de su autoría aparece la solicitud de repudio a la realización de ejercicios militares del Reino Unido en el Atlántico Sur; otra contra la visita de los diputados y diputadas de La Liberad Avanza a militares condenados por delitos de lesa humanidad; y otra contra la visita del ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña a la Argentina.

Julio Norberto Gutiérrez, el santacruceño sin propuestas, despedido por Vidal y procesado

De todos los patagónicos que forman parte del Parlasur, el santacruceño Julio Norberto Gutiérrez es el único que no presentó ninguna propuesta de su autoría. En todo su primer año como parlamentario, sólo acompañó dos presentaciones en las que se expresó preocupación por la situación en Venezuela. El motivo, quizás, sea que su 2024 fue un año ajetreado.

En el inicio de la gestión de Claudio Vidal, Gutiérrez (que también había asumido como parlamentario) fue nombrado como ministro de Trabajo de la provincia, pero en septiembre de 2024 ocurrió un escándalo que lo eyectó de la gestión. El director general de Relaciones Legislativas de Río Gallegos estrelló su auto contra una agencia. En el Gran Cherokee también había otros funcionarios provinciales. El grupo estaba armado y en estado de ebriedad, según consignó LetraP, y para escaparse de la policía se refugiaron en la casa del dirigente.

Apenas la noticia se hizo pública, Vidal tomó carta en el asunto y echó a una serie de funcionarios, entre ellos a Gutiérrez. “Más allá de que hay cosas que no son reales, creo fielmente que el ministro no es responsable directo”, dijo el gobernador, pero aclaró que no defenderá “lo indefendible”.

Ese no fue el último mal trago del año de Gutiérrez. En diciembre de 2024, según publicó OPI Santa Cruz, el parlamentario, que también es secretario del Sindicato de Vigiladores Privados Patagónicos (UPSAP) fue denunciado por la empresa Secar Security por apropiación de una millonaria suma por retención indebida de aportes patronales de sus 284 afiliados y por un valor de 720 mil dólares.

María Alejandra Más y su concepto de “lawfare rionegrino”

La parlamentaria rionegrina María Alejandra Más tiene una larga trayectoria en el justicialismo local. Llegó al organismo regional luego de cuatro años como legisladora de la provincia y antes había sido intendenta de la localidad de Conesa durante 8 años. Su paso por el municipio está lejos de ser un ciclo cerrado en su vida ya que todavía continúa abierta una causa judicial en la que está imputada junto a otros dirigentes del peronismo local.

El caso se conoció como la causa Techo Digno. Se trata de una investigación que inició el Ministerio Público Fiscal contra 17 ex intendentes de distintos partidos políticos imputados por presuntos desmanejos en planes de vivienda. Más es una de ellas. Los apuntados sostienen que no hay pruebas en su contra y, en diciembre de 2024, el Consejo del Partido Justicialista de Río Negro publicó un comunicado en el que habló de un “lawfare a la rionegrina”. Para ellos, la investigación no es más que una persecución destinada “a disciplinar a dirigentes políticos”.

Más, de todas formas, nunca abandonó la política y como parlamentaria presentó 2 propuestas y acompañó otras 13. La dirigente pidió que se declare de interés a “Mujeres y dictadura”, el archivo audiovisual de historias de vida de mujeres que vivieron la última dictadura en Río Negro, y también al Instituto Audiovisual para América Latina y el Caribe.