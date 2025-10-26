Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y su reparto entre las provincias fueron uno de los temas más discutidos. Aunque los candidatos coinciden en que la fórmula actual es injusta, difieren en los criterios para modificarla.

Beatriz Gentile (Fuerza Patria) pidió un sistema de reparto “más coparticipable y equitativo”, libre del manejo discrecional del Ejecutivo. Claudio Vásquez (Unidad Popular) propuso que la mitad del fondo se distribuya automáticamente entre todas las provincias, “sin depender de si sos amigo del presidente o no”.

Desde La Libertad Avanza, Gastón Riesco sostuvo que defenderán los intereses de Neuquén, pero cuestionó al propio gobierno provincial: “Hablan de injusticia nacional, pero también deberían revisar su coparticipación interna con los municipios”.

Karina Maureira, de La Neuquinidad, pidió “cambios totales” en el esquema actual: “Hay que revisar quién recibe qué y cuánto, considerando lo que cada provincia aporta al país”. Por su parte, Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria) fue tajante: “Neuquén aporta energía y recibe menos de la mitad de lo que genera. Hay que pelear en serio por un reparto justo”.

Amancay Audisio (Más por Neuquén) apoyó un sistema automático y transparente, pero rechazó que se use la vieja fórmula de coparticipación de 1988, “porque dejaría a Neuquén en desventaja”. Desde la izquierda, Keila Riquelme (MAS) denunció el uso “extorsivo” de los fondos nacionales y Julieta Ocampo (Frente de Izquierda) adelantó que votará en contra de cualquier modificación “que mantenga la lógica de ajuste a las provincias”.

Reforma laboral: entre la flexibilización y la defensa de derechos

El otro gran eje de discusión fue la reforma laboral, un tema que divide aguas entre las fuerzas políticas.

Gastón Riesco (La Libertad Avanza) aseguró que es “necesaria” para dinamizar el empleo: “Hay que flexibilizar claramente y cortar con el negocio detrás de los juicios laborales”.

También a favor, Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria) cree que “los gremios han complicado la generación de empleo” y promete consultar con la ciudadanía antes de definir su voto.

En una postura más moderada, Amancay Audisio (Más por Neuquén) avala una reforma “moderna y consensuada”, que respete derechos adquiridos y se construya con participación sindical. Karina Maureira (La Neuquinidad) considera que “se necesitan cambios”, aunque con foco en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y reducir la precarización.

Del otro lado del espectro, Beatriz Gentile (Fuerza Patria) advirtió que históricamente las reformas laborales “quitan derechos conquistados” y que cualquier modificación debe discutirse “en la mesa con los sindicatos”. Claudio Vásquez (Unidad Popular) comparte la necesidad de actualizar el marco laboral, pero aclara que “jamás puede ser en perjuicio de los trabajadores ni del Artículo 14 bis de la Constitución”.

Desde la izquierda, las críticas fueron más duras. Julieta Ocampo (FIT) aseguró que “la reforma que se propone es contra los trabajadores” y pidió reducir la jornada laboral a seis horas para generar empleo. Keila Riquelme (MAS) apuntó contra la “precarización creciente” y reclamó que el debate se enfoque en garantizar estabilidad y condiciones dignas.