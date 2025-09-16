El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expresó que el mensaje del presidente Javier Milei con relación al presupuesto 2026 “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”, al comparar lo anunciado con los recursos efectivamente necesarios para el año próximo.

“Los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades, el año próximo, implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”, advierte el comunicado.

“Lo peor ya pasó”: Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones en el Presupuesto 2026

“Dicho de otro modo, prácticamente para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

El CIN añade que la expectativa de los rectores queda ahora depositada en lo que hará el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable, que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”.

Docentes universitarios convocaron a un paro nacional tras el veto a la Ley de Financiamiento

El veto total a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno de Javier Milei, aprobada recientemente por el Senado el pasado 22 de agosto, desató una contundente respuesta de los gremios docentes universitarios.

En plena pelea por el veto, Nación giró $12.500 millones en ATN a cuatro provincias: ¿cómo le fue a Chubut?

En respuesta, los docentes de las universidades nacionales convocaron a un paro de 24 horas para este viernes 12 de septiembre, y además confirmaron que preparan una nueva marcha federal el día en que el Congreso debata el veto presidencial.

La medida de fuerza fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) y acompañada por CTERA, FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA, gremios que representan a gran parte del sistema universitario público del país.

El paro busca visibilizar el malestar de la comunidad académica frente a una decisión que consideran “un ataque directo a la educación y a la salud pública”, indicaron los gremios que nuclean a los docentes, según publica Infobae.

Una polémica vidente predijo cómo estará la economía argentina en 2026 y sorprendió a todos: “El interior"

El veto del gobierno rechaza de esta manera una serie de medidas para consolidar el financiamiento de la universidad pública en todo el país. Entre sus ejes centrales, se establecía que el Poder Ejecutivo debía garantizar la protección y sostenimiento de los recursos destinados a la educación superior, con partidas específicas para fortalecer la permanencia de los estudiantes, la formación docente, la investigación y la infraestructura.

Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones en el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei presentó el lunes por la noche los lineamientos del Presupuesto 2026. Según adelantó, el proyecto contempla aumentos en partidas sensibles como jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad. Al mismo tiempo, defendió el equilibrio fiscal como condición indispensable para el futuro económico del país.

“La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, aseguró Milei tras la primera reunión de la mesa política

“El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política respeten el equilibrio fiscal. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada”, advirtió el mandatario.

Milei reconoció que, pese a los avances que muestra la gestión, gran parte de la ciudadanía no percibe todavía mejoras en su situación cotidiana: “Quiero decirles que, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en lo material”.

"Los años más duros de afrontar fueron los primeros, pero podemos afirmar que lo peor ya pasó”, aseguró.

El video con el que Milei presentó a Maira Frías, candidata de LLA en Chubut

El proyecto contempla un incremento del 5% en las partidas destinadas a jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, todas por encima de la inflación proyectada por el Ejecutivo. Además, prevé un refuerzo específico para las pensiones por discapacidad. “Si el presupuesto es el plan del Gobierno y el 85% será destinado a educación, salud y jubilaciones, queda demostrado que la prioridad es el capital humano”, sostuvo.

“Durante años nos dijeron que podíamos salir de la crisis estimulando el consumo, que no era otra cosa que emitir dinero. El resultado es que somos el único país que pasó de ser desarrollado a subdesarrollado”, concluyó.