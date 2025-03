Los pliegos para la licitación del servicio de recolección de residuos en Comodoro avanzan de cara a su tratamiento en el Concejo Delibertante. Durante una reunión realizada este miércoles entre representantes del Ejecutivo y legisladores, se plantearon distintos interrogantes que fueron respondidos por los equipos técnicos y propuestas que serán evaluadas para su incorporación.

Tal como adelantó ADNSUR, el contrato vence el 1 de mayo, pero contiene una cláusula de prórroga automática por 90 días, por lo que su tratamiento no está tan condicionado por el calendario como ocurre con la licitación del servicio de transporte público de pasajeros.

“Los concejales hicieron toda una primera ronda de puntos de observación. Esto ya está en lectura hace un par de meses, así que han tenido tiempo de lectura y seguramente ya algunas anotaciones que nos llevamos para ir incorporando”, explicó a Sergio Bohe, secretario de Gobierno, tras el encuentro con los legisladores.

Según detalló el funcionario, durante la reunión “se analizaron las situaciones en las zonas de difícil acceso, en donde tenemos el depósito de balas, la cuestión del volumen de residuos, la especificación del conjunto de prestaciones adicionales, el mantenimiento de los iglúes y el tema del barrido, entre otras cuestiones”.

Al respecto, agregó: “Fueron temas analizados transversalmente por los bloques y por todos los concejales presentes y estuvieron en la parte técnica dando las respuestas del caso necesario. También tomamos observaciones que nos van a permitir reflexionar en torno a algunos temas puntuales”.

Sobre los próximos pasos, Bohe señaló: “Como conclusión, es que hay muchas cuestiones a regular vía reglamentación, en donde el Ejecutivo renueva el compromiso de hacerlo de la mano y consultando y articulando con el Poder Legislativo para ir mejorando este servicio que tiene una larga trayectoria y es importante en todas las ciudades, pero en Comodoro, por su extensión, por la cultura predominante, por el clima, el viento, siempre hay cuestiones a ir ajustando”.

Por otra parte, el funcionario afirmó que la situación macroeconómica, que deriva menores niveles de consumo, impacta en una reducción en los niveles de generación de residuos en la ciudad. “Hay algunas cuestiones que habrá que mejorar y que se han tomado de vía nota como para ir mejorando a futuro, para eso se hace un pliego de base de condiciones generales, particulares y servicios adicionales y cuestiones que tenemos que modificar en el comportamiento de todos y todas los comodorenses”.

Sobre la estructura que tendrá el servicio, el secretario de Gobierno sostuvo que está previsto contar con la misma cantidad de vehículos que existen actualmente, aunque se analiza para incorporar nuevas tecnologías y prestaciones.

“Hoy no hay parte de la ciudad que no esté encubierta, salvo cuestiones de difícil accesibilidad o zonas donde no pueden transitar vehículos ni de recolección de residuos, ni ambulancias, ni patrulleros. Tenemos zonas muy ríspidas en términos geográficos y zonas que hay que ir regularizando que, por supuesto, tienen estas limitaciones del acceso a los servicios públicos”, sostuvo el funcionario.