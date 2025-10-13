Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

La licitación por el servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos obtuvo ofertas que superan el presupuesto oficial, que se fijó en $2.082 millones. Mientras la propuesta de Urbana se ubicó en torno a los $2.800 millones, la de Ashira ascendió hasta un monto del orden de los $3.250 millones.

Las ofertas oficiales presentadas por las empresas fueron las siguientes. Clear Urbana cotizó el monto total del contrato, por 10 años, en un valor de $334.126.563.207.

De ese valor total resulta, al dividirse en 120 meses, un precio actual de $2.784,4 millones mensuales. La misma firma local presentó una propuesta alternativa algo más baja, de la que resultaría un precio mensual de $2.559,1 millones.

Por su parte, Ashira hizo una oferta única por valor de $391.034.111.882 por los 10 años de contrato, lo que significa un costo de $3.259 millones por mes.

De esta manera, ambas ofertas superaron el presupuesto inicial, ya que Urbana quedó un 34% por encima, con la propuesta principal, en tanto Ashira quedó excedida en un 56,5%.

Tal como se aclaró oficialmente luego del acto de apertura de ofertas, la propuesta económica será evaluada en conjunto con los demás ítems que conforman el pliego del servicio.

Un servicio que requiere un fuerte subsidio municipal

Hay que recordar que el costo del servicio es absorbido parcialmente por los vecinos, a través de la Tasa de Higiene Urbana, pero requiere de un complemento importante del municipio, por vía de subsidios.

En el presupuesto 2025 se había proyectado un monto de $27.654 millones para esa finalidad, a lo que se añadieron otros $6.192 millones en la ampliación de presupuesto aprobada el mes pasado. Esto totaliza $33.846 millones para todo el año, es decir unos $2.800 millones mensuales.

De este modo, el costo total del servicio supera el presupuesto oficial previsto para el servicio, pero fuentes del municipio aclararon que la diferencia se origina en tareas adicionales que son requeridas a la misma empresa, además de lo previsto en el servicio de recolección.