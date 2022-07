Con firmas de funcionarios nacionales, provinciales y de distintas localidades de Chubut, afiliados, referentes y autoridades de la UCR adhirieron al contundente repudio contra las declaraciones del diputado Manuel Pagliaroni y su asociación con el exministro de Seguridad, Federico Massoni.

Entre las firmas se encuentran la de la expresidenta del partido Jacqueline Caminoa, la Senadora Nacional Edith Terenzi, el precandidato a intendente de Trelew Gerardo Merino, el Presidente a cargo del Comité Esquel "Rulo" Villivar, y Raúl Barneche ex presidente de la Convención Provincial, y Fabián Gómez Lozano de Trelew entre muchos otros.

Días atrás Massoni admitió que "es muy probable" que vaya por la Intendencia de Trelew en la interna de Juntos por el Cambio. Reconoció que habla con Manuel Pagliaroni y otros referentes del radicalismo.

Fuerte rechazo en Juntos por el Cambio Trelew por declaraciones de Pagliaroni sobre una alianza con Massoni

En el escrito aseguran que estas actitudes "no se corresponden con el verdadero interés de la UCR ni de sus afiliados y, además, nos alejan de nuestra responsabilidad como oposición a los Gobiernos de turno. Continuaremos siendo OPOSICIÓN hasta 2023; es lo que decidió la ciudadanía. No nos convertiremos, por conveniencias personales ni sectoriales, en un apéndice ominoso de este desastroso gobierno. No nos arrastrarán; no lo permitiremos".

"Puertas adentro ya hemos discutido estas situaciones y siempre hemos vedado expresamente la incorporación de estos sectores, ellos son nuestro límite", indicaron.

En relación a la ciudad de Trelew específicamente, en el comunicado se expresa que: "La Unión Cívica Radical tiene candidatos propios en Trelew -como también los tiene el PRO- que están trabajando para presentar una alternativa electoral que devuelva la esperanza a una ciudad cuyo tejido social y económico se encuentra destruido".

Massoni admitió que "es muy probable" que vaya por la Intendencia de Trelew en la interna de Juntos por el Cambio

"Vamos a acompañar el cambio en la ciudad; debemos virar hacia el futuro, alejándonos de la decadencia en la que nos han sumido los últimos gobiernos de la mano de funcionarios como el pretendido candidato que nos quieren imponer", finaliza.