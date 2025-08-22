El senador nacional por Chubut, Carlos Linares, destacó la importancia de las leyes aprobadas en la última sesión del Senado, que pusieron freno a decretos del Ejecutivo y garantizaron el financiamiento universitario, junto con la emergencia en pediatría. Además, advirtió que el oficialismo “quiere ir por todo” y anticipó posibles vetos del Gobierno.

El Senado de la Nación se convirtió el jueves en el escenario de un fuerte revés para el Gobierno de Javier Milei, al aprobar por amplia mayoría un paquete de leyes que, según Linares, “ponen límites a la motosierra”.

Entre las medidas destacadas, se rechazaron decretos que disolvían organismos como Vialidad Nacional y se aprobó el proyecto de financiamiento universitario, iniciativa que obtuvo apoyo transversal de casi todo el arco político.

“Todo salió con dos tercios, algunos con mayor diferencia, otros más ajustados, pero fueron votaciones contundentes”, señaló Linares en diálogo con Actualidad 2.0.

El senador remarcó que estas decisiones “son un aviso importante” ante lo que definió como un Gobierno que “no respeta las instituciones”. “No están leyendo lo que pasa en la Argentina ni en el mundo empresario. Así no van a venir inversiones”, advirtió.

También criticó la decisión del Ministerio de Economía de dar de baja a más de 300 trabajadores del INTA y del INTI mediante un decreto “fuera de término”, ya que se dictó después de que el Senado emitiera el dictamen sobre la ley que rechazó el decreto de desregulación.

“Es una muestra más del abandono total en áreas clave como salud, educación y ciencia, por parte de un gobierno totalmente desalmado, a veces con la complicidad de los llamados ‘dialoguistas’”, apuntó.

Linares anticipó que la reacción del Gobierno podría ser el veto de estas leyes: “Quiere ir por todo, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir dando la pelea en defensa de los argentinos”, expresó.