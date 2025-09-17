Rechazaron los vetos al financiamiento de las universidades y del Garrahan: cómo votaron los diputados chubutenses
Ambas iniciativas deberán ahora ser tratadas por el Senado. En distintos puntos del país se lleva a cabo una multitudinaria marcha en defensa de la educación y la salud públicas.
La Cámara de Diputados rechazó este miércoles los vetos presidenciales sobre dos leyes fundamentales: el financiamiento del Hospital Garrahan y el presupuesto destinado a las universidades públicas. Seguí la sesión en vivo.
Ponen fecha al inicio del debate de otro proyecto que preocupa el Gobierno
Diputados aprobó el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y reglamento para iniciar el debate de la ley que modifica el Régimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.
La convocatoria para tratar el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, es para el martes 23 de septiembre.
Cómo votaron los diputados chubutenses
Cuatro de los cinco diputados chubutenses votaron a favor del rechazo al veto de la emergencia sanitaria de la salud pediátrica, que tiene como emblema al Hospital Garrahan.
Eugenia Alianello (Unión por la Patria), Jorge Ávila (Encuentro Federal), José Glinski (Unión por la Patria) y Ana Clara Romero (PRO) votaron de forma afirmativa. El único voto negativo fue el de César Treffinger (La Libertad Avanza).
En lo respectivo al veto a la ley de financiamiento universitario, la postura de los diputados chubutenses fue la misma. Alianello, Ávila, Glinski y Romero votaron a favor, mientras que Treffinger se opuso.
“No es cierto que los que votamos en contra del veto queremos voltear al Gobierno”
La diputada del PRO Silvia Lospennato consideró que “no es cierto que quienes votemos en contra del veto queremos voltear al Gobierno” y dijo que hay “un déficit de gestión” al reconocer las diferencias que existen en el bloque macrista sobre los vetos a las leyes de Garrahan y financiamiento universitario.
Rechazaron el pedido de cuarto intermedio
El diputado de la UCR Rodrigo De Loredo propuso pasar a un cuarto intermedio, con el objetivo de discutir los temas que se seguirán debatiendo en la sesión. "Nosotros no compartimos la idea de esta maratón de proyectos refractarios al Gobierno -al margen del contenido de los mismos-, porque las consecuencias sociales, económicas e institucionales pueden ser de una gravedad que nosotros no estamos dispuesto a acompañar", sostuvo.
La propuesta fue rechazada por los diputados mediante una votación. Así, la sesión continúa con las cuestiones de privilegio.
Financiamiento universitario
En un doble revés, la Cámara de Diputados rechazó también el veto a la ley de aumento de financiamiento universitario.
El resultado de la votación fue de 174 a favor del veto, 67 en contra y 2 abstenciones.
Emergencia Pediátrica
La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría, por la crisis en el Hospital Garrahan.
La votación contó con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.
Por amplia mayoría se rechazaron los dos vetos de Javier Milei
La oposición consiguió más de dos tercios de los de votos en la Cámara de Diputados y rechazó los vetos a la ley de emergencia pediátrica y Hospital Garrahan y la de Financiamiento Universitario.
Germán Martínez aseguró que el Gobierno aplica una "motosierra salvaje"
"Hay derechos que se vulneran. Nosotros tenemos que defender a las personas con discapacidad, a los jubilados, a la comunidad universitaria que perdieron a través de la aplicación de esta motosierra salvaje", aseguró Germán Martínez, presidente del bloque K en la Cámara de Diputados.
Miguel Ángel Pichetto confirmó que votará en contra de los vetos de Milei y defiende la educación y salud pública
Miguel Ángel Pichetto, confirmó que su bloque votará en contra de los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes que garantizan fondos para el Hospital Garrahan y las universidades públicas.
Pichetto resaltó que, sin la sensibilidad y responsabilidad del Congreso para atender las demandas sociales, el sistema universitario y un referente de la salud pública como el Garrahan podrían haber caído en una crisis terminal.
El legislador afirmó que, a pesar de las críticas hacia algunos sectores por “ser gastadores que buscan aumentar el gasto”, en los dos años de gobierno actual no se pudo debatir un presupuesto nacional ni establecer prioridades claras. “Todos coincidimos en la prioridad que representan la educación y la salud, así como en mantener al Garrahan y a las universidades públicas, donde muchos nos hemos educado”, añadió.
En ese contexto, Pichetto denunció que el Ejecutivo busca culpar al Congreso y descalificarlo para deslegitimar las demandas sociales, cuando en realidad “son reclamos legítimos”.
Roxana Reyes adelantó que votará contra los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
La diputada nacional de la UCR por Santa Cruz, Roxana Reyes, confirmó que rechazará los vetos presidenciales de Javier Milei a las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades públicas. Aunque destacó que está “a favor del equilibrio fiscal”, aclaró que este principio “no compite con la educación”.
Reyes sostuvo que la universidad es un pilar fundamental de la identidad nacional y un componente esencial del proyecto de país. En ese sentido, remarcó que respaldarán el financiamiento a las casas de estudio porque consideran que la educación superior “garantiza la movilidad social ascendente”.
Finalmente, enfatizó la importancia de reforzar los controles sobre el uso de los fondos públicos para asegurar que “cada peso que los argentinos invertimos en la educación debe ser cuidado”.
El diputado Facundo Manes, también tomó la palabra en medio de la sesión especial en el Congreso e hizo un llamado a la reflexión.
“En estos momentos de una nueva desilusión para la sociedad, queremos pedir que volvamos al sentido común”, indicó.
“Es insólito que hoy estemos defendiendo la educación, la salud pública y la tecnología” y advirtió que “esta polarización extrema nos lleva a más sufrimiento de nuestro pueblo”, agregó.
La Coalición Cívica criticó al Gobierno durante el debate por los vetos de Milei
Durante el debate en la Cámara de Diputados sobre el rechazo a los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a la ley de emergencia pediátrica, el bloque de la Coalición Cívica se manifestó con una fuerte crítica hacia el Gobierno.
“El Presidente no va a encontrar ayuda en su hermana, que es otra de sus obsesiones”, en alusión a tensiones internas en el oficialismo, señaló el diputado Juan Manuel López.
El Frente de Izquierda advirtió que “la calle se va a imponer” si no se alcanzan los dos tercios
El diputado Cristian Castillo, del Frente de Izquierda, cuestionó duramente al oficialismo y lanzó advertencias ante la posibilidad de que no se alcancen los dos tercios necesarios para rechazar los vetos presidenciales al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan.
"Si no hay quórum para los dos tercios, la calle se va a imponer por el financiamiento universitario y del Garrahan", aseguraron desde el bloque de izquierda.
Castillo también apuntó contra el resto de la oposición y reafirmó el perfil combativo de su espacio: "Somos el único bloque que nunca se puso la peluca", afirmó.
Además, criticó a la conducción de la central obrera por no tomar medidas de fuerza: "La CGT debería convocar a un paro y no lo hace", reprochó desde su banca.
Diputados acordó unificar el debate por los vetos, pero las votaciones serán por separado
Luego de un cuarto intermedio, la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo para unificar el debate de los vetos presidenciales sobre las leyes de financiamiento a las universidades nacionales y la declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan.
Para agilizar la sesión, los bloques resolvieron acortar las intervenciones de los legisladores. Sin embargo, se estableció que la votación se realizará de forma separada para cada uno de los temas.
Pichetto dio marcha atrás y retiró la su pedido de votar los vetos sin debate en Diputados
El jefe del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, retiró la moción que había presentado para votar los rechazos a los vetos presidenciales sin habilitar debate parlamentario. La propuesta buscaba avanzar directamente con la votación sobre las leyes de financiamiento al Hospital Garrahan y las universidades nacionales, pero fue resistida por otros bloques de la oposición.
La marcha atrás se dio luego de un fuerte rechazo del radicalismo, que advirtió que no acompañaría una dinámica sin deliberación en el recinto.