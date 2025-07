Sin sorpresas, pero con amague de interna hasta último momento

Sin margen para “efectos sorpresa”, desde Despierta Chubut se confirmó días atrás que su lista para la diputación nacional estará encabezada por la actual legisladora Ana Clara Romero, junto al vicegobernador Gustavo Menna. Tal vez el único margen de misterio que quedó por despejar fue el intento de Gabriel Caneo y Claudio Tortoriello por disputar una interna, que no llegó a cristalizar. Aunque amagaron con ser los “outsiders” de la función, terminaron en un discreto segundo plano, como esos personajes que aparecen en el tráiler pero no en la película.

Los ‘rebeldes’ depusieron sus intenciones no sin antes lanzar una crítica interna, en especial por parte de Caneo hacia la UCR, al cuestionar la ausencia del vicegobernador y presidente del partido, Gustavo Menna, durante el encuentro que mantuvieron con Martín Gómez (presidente del PRO Chubut) y Daniel Holman, presidente del bloque oficialista en la Legislatura. Una suerte de pase de facturas cruzadas, pero con tono amable y servilleta al lado del café.

Se lanza la fórmula del oficialismo: Ana Clara Romero y Gustavo Menna serán los candidatos de Despierta Chubut

Ante la imposibilidad de reunir los avales y cumplir con las formalidades del proceso, el intento fue dejado de lado a cambio de compromisos de mayor participación en la estructura del frente provincial, y con la ilusión (que siempre es lo último que se pierde) de ser tenidos en cuenta de cara a 2027.

Si bien todo quedó en el anecdotario, el episodio evidenció cierto murmullo disconforme dentro del espacio que lidera Ignacio Torres, un malestar que no pasa de lo susurrado y que se expresa -como suele suceder en política- entre líneas, con mucho cuidado de no generar cortocircuitos ni enojos desde Fontana 50.

Despierta Chubut confirmó su lista para Diputados: Romero y Menna titulares, Morales y Reyes suplentes

Por ahora, Caneo y Tortoriello, que lograron sus 30 segundos de fama y algunas líneas en las páginas políticas, recibieron la clásica inscripción del “Seguí participando”, que en versión chubutense viene con promesa de café, palmada en el hombro y una silla al fondo de la sala.

Mirando en el placar de otros

La disolución de Vialidad Nacional por vía de decreto que impulsa el gobierno de Javier Milei sigue revolviendo “muertos en el placar” de más de un referente político provincial. Al menos así pareció interpretarlo el senador Carlos Linares, quien cruzó al intendente de Esquel, Matías Taccetta, en su anuncio de promover un recurso contra la disolución.

Romero: “Somos la única garantía de defender a la provincia por sobre cualquier otra bandería o interés”

Quien también fue consultada por el tema de Vialidad Nacional fue la diputada Ana Clara Romero, como producto de la ley ‘Bases’ que en su momento contó con su apoyo, argumentó que su apoyo a esa normativa estuvo condicionado en lograr mejoras en el tema de Hidrocarburos, entre otros.

“Las facultades delegadas las tuvieron los gobiernos peronistas, entonces hay que mantener la coherencia por parte de quienes critican esto y antes no cuestionaron las facultades -señaló la legisladora-. Quienes colaboramos con Milei en su momento lo hicimos para evitar una hiperinflación. No soy como otros, que buscan el ‘cuanto peor, mejor’. Además, todos los decretos de necesidad y urgencia pueden ser revisados por el Congreso, como en este caso con lo vinculado a Vialidad Nacional”.

Mientras se aguarda la confirmación de los candidatos, Torres volvió a mostrarse junto a Romero y Menna

¿Oposición o defensora de Milei?

Romero también hizo referencia a su posición general con respecto al gobierno de Javier Milei, ya que días atrás, cuando el abogado libertario Manuel Burgueño Ibarguren criticó a César Treffinger por su enfrentamiento con el periodista Sergio Bustos (al que el abogado representa judicialmente, por la denuncia del legislador), dijo textualmente: “Ana Clara defiende más a Milei que Treffinger”.

La referencia, que fue realizada en el marco de la interna libertaria y se planteó como halago hacia la diputada que responde al gobernador Torres, le provocó en realidad una sonrisa a sus adversarios (externos e internos), quienes la cuestionan por su cercanía al ‘león’, de cuya imagen pretende diferenciarse el gobernador chubutense, al presentarse como una opción de centro.

Martín Gómez respaldó a Ana Clara Romero para el Congreso y defendió la gestión de Despierta Chubut

“Primero que yo siempre voto en línea con el gobernador, no soy una libre-pensadora, nunca lo fui. Antes analizamos y conversamos con él. Tal vez la diferencia es que cuando hemos acompañado al gobierno nacional, entendiendo qué era lo que se debía hacer en ese momento, siempre lo hemos explicado y lo puedo hacer las veces que sea necesario, no es lo que hacen los representantes del gobierno libertario, que levantan la mano sin explicación”, respondió la legisladora nacional.

Tanto amor puede matarte (o esposarte)

La política chubutense, siempre generosa en cruces personales y capítulos judiciales, sumó una nueva escena del ya clásico culebrón libertario provincial. César Treffinger, el actual diputado nacional, volvió a cruzar acusaciones con su exaliado Sergio Bustos, periodista libertario que días atrás avaló el accionar policial que lo llevó preso y esposado, por el mero hecho de haberse acercado al local partidario que inauguraba su adversario.

“La policía actuó bien, no tengo nada que decir, me llevó en el patrullero como a cualquier hijo de vecino”, dijo Bustos, en una entrevista con LU20. Gente afecta a la moral, las leyes y las buenas costumbres, sin dudas, quienes profesan la fe libertaria, aunque después un juez le dio la razón y dijo que no hay ningún delito en su participación política. En fin, “esposame que me gusta”.

Otro round entre Treffinger y Bustos, con Massoni de invitado

La novedad esta vez no fue el enfrentamiento -que ya lleva varios episodios-, sino el abogado defensor que eligió Treffinger para esta nueva etapa: Federico Massoni, el exministro de Seguridad conocido por sus operativos con chaleco, megáfono y cámara en mano, en los que solía mostrarse cual personaje de película policial de bajo presupuesto.

No bien se anunció que Massoni asumía la defensa del empresario mileísta, comenzaron las especulaciones: ¿es solo un abogado, o ya está en campaña? Algunos imaginan al exministro encabezando la boleta de diputados nacionales por el espacio de Treffinger, en una suerte de mancomunión entre dos hombres, también en este caso, muy cercanos a las fuerzas de seguridad.

El caso, por ahora, gira en torno a una denuncia por supuesta amenaza o mensaje intimidatorio de Bustos hacia el diputado, por haberle enviado una foto junto a su hijo de 10 años, pero lo más jugoso parece estar en el subtexto. Treffinger y Bustos siguen atados por la tensión de una ruptura mal resuelta, y Massoni se suma al show como quien entra al ring con el protector bucal puesto y la sonrisa lista para la foto de campaña.

¿Se viene una boleta “libertaria chubutense con pasado policial o militar”? En política, como en el box, nadie tira la toalla antes del cuarto round.

Vayan buscando maza y cortafierro (y avisen al Tano Di Pierro)

Parece que aquella advertencia del exintendente Néstor Di Pierro está cada vez más cerca de cumplirse, a juzgar por el paso del tiempo y la letanía en la que quedó el convenio para el cerramiento y techado del Estadio del Centenario. Pasados 3 meses desde el envío del convenio hacia el Concejo Deliberante y ante la falta de tratamiento, desde el Ejecutivo señalan que no hay otras alternativas y que ya está estimado el costo para demoler lo construido, que es similar al que insumiría el cerramiento, es decir unos 1.000 millones de pesos (a valores de julio del año pasado, según el acuerdo enviado en abril).

Nada indica que el tema forme parte de las prioridades legislativas, en especial del bloque oficialista, por lo que en el municipio empiezan a hacer cuentas en firme sobre el costo que tendría demoler lo edificado hasta aquí y recuperar esos terrenos frente al mar.

Claro que, a diferencia de cuando se hace la colocación de una piedra fundamental en el inicio de una obra, en este caso el proceso sería al revés. ¿Lo llamarán al ‘¿Tano’, para dar el primer golpe simbólico de la demolición, con la masa y cortafierro que prometió buscar en aquella declaración de 2011, cuando se comprometió a conseguir los fondos para terminarlo?