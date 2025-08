Tras meses de tensas negociaciones, con denuncias cruzadas y amenazas de cancelar definitivamente la temporada, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y las cámaras empresarias firmaron este viernes un acuerdo que destraba el conflicto y garantiza el inicio de la zafra de langostino en aguas nacionales.

Los detalles del acuerdo fueron publicados por el SOMU. Desde el gremio afirmaron que los tres ejes centrales fueron: liquidación sueldos con un componente del 70% no remunerativo, descuento de un 9% de los salarios y un compromiso volver a iniciar negociaciones en enero de 2026.

Sobre el primer punto del acuerdo, detallaron: “El gobierno nacional otorgó la inclusión en el Decreto 633/18, que permite a las empresas liquidar los salarios brutos por un 70% como no remunerativo, solo por un plazo determinado. Esto significa un alivio de descarga fiscal para las empresas, y también significa que cada trabajador va a cobrar un poco más del salario porque no va a tener los descuentos de ley en esa parte no remunerativa”.

Conflicto en la pesca del langostino: el SOMU rechaza las acusaciones y culpa a las empresas por la paralización

El segundo punto, vinculado a la rebaja salarial, fue el que más polémica desató a lo largo de las negociaciones. Durante los meses que se extendió el conflicto, desde el SOMU denunciaron que los empresarios buscaban hacer un recorte del 22%. Finalmente, explicaron, la rebaja será del 9%.

“Se descontará un 9% del salario bruto por cada viaje. Este descuento será absorbido casi en su totalidad, porque nuestro secretario general, Raúl Omar Durdos, ya dio la orden que el aporte del 4% de la cuota sindical, se la abonen al trabajador. Y el otro 5% quedaría absorbido por la parte no remunerativa, quedando en el bolsillo de cada trabajador y absorbiendo de esta manera el descuento que se acordó”, afirmó el comunicado publicado por el SOMU.

Fin del conflicto de la pesca: las cámaras empresarias llegaron a un acuerdo con el SOMU

Por otro lado, sostuvieron que ese descuento “será solo por esta temporada, sin afectar ningún punto del Convenio Colectivo de Trabajo”, un aspecto que generaba fuerte resistencia por parte de los trabajadores.

Sobre el acuerdo para volver a iniciar conversaciones el año que viene, el sindicato aclaró: “En el mes de enero del 2026 acordamos un compromiso de sentarnos con las cámaras a evaluar los costos reales en la incidencia en la producción, de los marineros pescadores”.

Hasta el momento, el convenio firmado este viernes establece una vigencia del 1° de agosto al 31 de octubre, aunque aclara que ese plazo puede hacerse extensivo al 31 de enero de 2026.

Según el acta publicada, el acuerdo también establece que los sueldos proporcionales se calcularán sobre el 78% del valor del dólar comprador del Banco Nación en los convenios 486/07 Bis y 729/15, y sobre el 90% en el caso del CCT 579/10. Además, se aplicará un factor de conversión del 0,91 sobre el total bruto de cada liquidación por marea.