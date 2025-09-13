El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, realizó durante dos días una serie de talleres de capacitación en las localidades de Esquel, Trevelin, El Hoyo y El Maitén, en los que participaron referentes institucionales de esas ciudades, además de Corcovado, Gualjaina y Carrenleufú, con el objetivo de dar a conocer los nuevos cambios a partir de la incorporación de la boleta única de papel.

Allí, el secretario electoral explicó con detalle las novedades e innovaciones de las elecciones del 26 de octubre, en las que en toda la provincia se elegirán diputados nacionales y se definirá el referéndum por el sí o el no a la enmienda constitucional para la eliminación de los fueros.

Por otro lado, también explicó con detalle la elección de consejeros populares de la magistratura que tendrá lugar en la circunscripción judicial de Esquel, que estuvo recorriendo, y que también utilizará por primera vez la boleta única de sufragio.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

El Secretario Electoral respondió a numerosas preguntas de los participantes sobre aspectos organizativos de las elecciones, y en cada caso se dio pie a un rico intercambio que permitió profundizar la exposición, de manera tal que los asistentes pudieran estar en condiciones de informar en sus respectivas localidades la manera en que tendrán lugar las elecciones.

Luego de la gira, a modo de balance, Tullio indicó que “recorrer el territorio no sólo es una obligación frente a la nueva forma de votar, que tendrá lugar en el país y en la provincia, sino que nos permite medir adecuadamente el esfuerzo de capacitación a realizar y la orientación de la organización en la que estamos colaborando con la Justicia Federal”.

Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

Los participantes reconocieron que haber visto en vivo y en directo las dos urnas que se utilizarán el 26 de octubre, la cabina de votación que reemplaza el cuarto oscuro para la emisión del voto y haber tenido acceso al modelo de boletas, tanto del referéndum como del Consejo de la Magistratura, cambió su percepción y les permitió conocer de primera mano la sencillez del procedimiento que se va a poner en marcha.

Participaron junto a Tullio de las capacitaciones, entre otras autoridades, el intendente Matías Taccetta de Esquel; el intendente de El Hoyo, César Salamín; el secretario de Gobierno de El Maitén, Sergio Toledo; y la presidenta del Concejo Deliberante de Trevelin, Claudia Garitano, además de los diputados Karina Otero, Sergio Ongarato y Daniel Hollmann.